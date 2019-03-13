مصالح بومی در مرمت آثار تاریخی استان سمنان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، مهدی جمال در نشست مرمت و بهسازی آثار تاریخی سمنان با بیان اینکه مصالح بومی در مرمت آثار تاریخی استان استفاده شود، ابراز کرد: در کف‌سازی و جداره‌سازی طرح‌ها از ظرفیت‌های بوم‌آورد همگون با بافت تاریخی که محصول و تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌های استان، استفاده شود.

وی اجرای این طرح را در بومی‌گزینی و تقویت اقتصاد استان مؤثر دانست و بر اجرای سنگ‌فرش و تعویض پوشش کف و جداره معبر مجاور خانه تاریخی حاج حشمت اللشکر سرخه، تاکید کرد.

در این جلسه طرح‌های ساماندهی پهنه شرقی مسجد حضرت امام خمینی (ره) که از بیش از شش سال قبل آغاز شده، ساماندهی پهنه جنوبی محدوده بافت امام‌زاده یحیی (ع) سمنان که همواره از مطالبات شهروندان، هیأت امنا امام‌زاده متبرکه و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بوده و طرح تغییر و اصلاح کف‌سازی حول محور میدان ارگ تاریخی سمنان تا حد فاصل چهارراه شهربانی در راستای پیاده‌محور شدن معبر و خیابان منتهی به چهارراه مورد بررسی و تصویب اولیه قرار گرفت.

ششمین و آخرین جلسه شورای فنی میراث فرهنگی استان سمنان در سال ۹۷ با حضور اعضای شورای فنی، مدیر بافت قدیم و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان، نمایندگان فرمانداری سمنان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان و مشاوران طرح‌های محدوده بافت تاریخی برگزار شد.