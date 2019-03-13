  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری در استان کرمان وجود دارد

ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری در استان کرمان وجود دارد

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان کرمان برگزاری کنگره شهدای کرمان را بیانگر وجود ظرفیت‌های فرهنگی بسیار در این استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از برگزارکنندگان کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان ضمن گرامیداشت روز شهدا و تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان کنگره شهدا بیان داشت: کنگره الگو و نمونه‌ای بود برای اینکه نشان دهد در استان می‌شود کارهای خوبی انجام داد و کرمان ظرفیت فرهنگی بسیاری در خود دارد.

وی افزود: این کنگره ویژگی‌های بسیاری را در خود داشت؛ از جمله مدیریت جهادی از جنس هشت سال دفاع مقدس که شامل ویژگی‌ها و مشخصات بود و در کنار کارها و فعالیت‌های ارزشمند آن عنصر ارزشمند اخلاص نیز که مهمترین وجه کار بود وجود داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: یکی از رزمندگان ارزشمند این هشت سال سردار سلیمانی است که توانست نشان دوالفقار را از رهبر فقی انقلاب اسلامی دریافت کند و جای تبریک به مردم کرمان و ایران دارد.

علیدادی سلیمانی اظهار داشت: نکته دوم مدیریت همراه با محوریت ولایت فقیه است که مجموعه فرهنگی استان در کنار نیروهای انتظامی این کار مهم را رقم زدند.

وی به نکته سوم اشاره کرد و یادآور شد: این کنگره مدیریتی کاملاً درون‌گرا داشت به این معنا که تا حد امکان از ظرفیت خود استان استفاده شد اما کنگره هنوز تمام نشده و در آینده شاهد تکمیل آن خواهیم بود.

علیدادی سلیمانی گفت: از همه افرادی که در برگزاری این کنگره کمک کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.

کد مطلب 4567111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها