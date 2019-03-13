به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از برگزارکنندگان کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان ضمن گرامیداشت روز شهدا و تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان کنگره شهدا بیان داشت: کنگره الگو و نمونه‌ای بود برای اینکه نشان دهد در استان می‌شود کارهای خوبی انجام داد و کرمان ظرفیت فرهنگی بسیاری در خود دارد.

وی افزود: این کنگره ویژگی‌های بسیاری را در خود داشت؛ از جمله مدیریت جهادی از جنس هشت سال دفاع مقدس که شامل ویژگی‌ها و مشخصات بود و در کنار کارها و فعالیت‌های ارزشمند آن عنصر ارزشمند اخلاص نیز که مهمترین وجه کار بود وجود داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: یکی از رزمندگان ارزشمند این هشت سال سردار سلیمانی است که توانست نشان دوالفقار را از رهبر فقی انقلاب اسلامی دریافت کند و جای تبریک به مردم کرمان و ایران دارد.

علیدادی سلیمانی اظهار داشت: نکته دوم مدیریت همراه با محوریت ولایت فقیه است که مجموعه فرهنگی استان در کنار نیروهای انتظامی این کار مهم را رقم زدند.

وی به نکته سوم اشاره کرد و یادآور شد: این کنگره مدیریتی کاملاً درون‌گرا داشت به این معنا که تا حد امکان از ظرفیت خود استان استفاده شد اما کنگره هنوز تمام نشده و در آینده شاهد تکمیل آن خواهیم بود.

علیدادی سلیمانی گفت: از همه افرادی که در برگزاری این کنگره کمک کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.