مسئولان نسبت به انحطاط فکری و اندیشه جامعه وظیفه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در جمع خانواده‌های شهدای خراسان‌جنوبی اظهار کرد: انسان‌ها به واسطه تفاوت در معرفت و جهان بینی مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان کرد: برخی از انسان‌ها در طول زندگی مبدأ و مقصد را بر اساس یک نقشه الهی و معنوی طی می‌کنند که بسیار ارزشمند است.

عبادی ادامه داد: اگر انسانی در طول زندگی افت‌ها و موانع رشد را نشناخت و روزهای تکراری را با خواب و خشم و شهوت گذراند طبق آیات الهی زندگی برای او در نهایت سخت و تنگ می‌شود.

وی افزود: دزدی‌ها، حقوق‌های نجومی، اختلاس‌ها و لقمه‌های چرب نتیجه محدود شدن زندگی به لذت‌های مادی گذرا و دور شدن از نام و یاد خداوند است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در مقایسه با انسان‌های لذت طلب فرد با ایمان و خداجو فقط به خواست‌های مادی خود نمی‌اندیشد و هدایت، ارشاد، نجات و خیر را برای همگان طلب می‌کند.

عبادی یادآور شد: فرد خداجو چون امیرکبیر حتی اگر به صندلی ریاست و وزارت هم تکیه بزند تنها به انجام مسئولیت، رفع مشکلات مردم و قطع دست استکبار از کشور می‌اندیشد که بی شک چنین افرادی مخالفانی نیز دارند.

وی گفت: تاریخ نشان می‌دهد که اگر بیگانه بر کشور تسلط یابد حتی برای نیازهای مادی دچار مشکل می‌شویم چنانچه در یک قحطی از ۱۹ میلیون جمعیت ایران بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از گرسنگی از دنیا رفتند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: امیرکبیر وقتی شنید دو کودک در اثر جهل مردم در موضوع سلامت و بهداشت از دنیا رفت، اشک می‌ریخت و بیان می‌کرد مسئول نجات مردم از جهل و ناآگاهی نیز ما مدیران جامعه هستیم.

عبادی با بیان اینکه بالاترین اندیشه تفکر ایمانی است، بیان کرد: مدیران و متولیان در زمینه هدایت و آگاهی دادن به مردم وظیفه داشته و نسبت به انحطاط جامعه در موضوعات مختلف مسئولیت دارند.