۲۰۰ میلیون ریال نوشیدنی قاچاق در سرخه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محرابی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سرخه با موضوع ضبط و کشف محصولات غذایی قاچاق در سرخه ضمن بیان اینکه هفت هزار قلم نوشیدنی قاچاق از یک دستگاه خودروی نیسان در این شهرستان کشف شده است، ابراز کرد: در این محموله یک هزار و ۵۰ بطری نوشیدنی انرژی زا، چهار هزار و ۸۳۶ عدد پودر کاکائو و شکلات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در این خودرو همچنین یک هزار و ۹۵۲ عدد فندک غیرمجاز نیز کشف شده است، بیان کرد: در مجموع هفت هزار قلم کالای قاچاق کشف شده است.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله قاچاق ۲۰۰ میلیون ریال است، گفت: این کشف با تلاش مأموران و در قالب اجرای طرح پیشگیرانه و مقابله‌ای در استقبال از بهار در محور مواصلاتی سرخه صورت گرفت.

محرابی با بیان اینکه تناقض‌گویی‌های راننده جوان در ارائه مدرک یا اسناد قانونی سبب ایجاد ظن در بین مأموران ناجا و کشف این محموله قاچاق شد، ابراز کرد: پرونده این قاچاق کالا به دستگاه قضائی منتقل شد.