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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

فرماندار گناوه:

وضعیت توزیع شکر در گناوه بهبود یابد

وضعیت توزیع شکر در گناوه بهبود یابد

گناوه - فرماندار گناوه گفت: در زمینه تأمین و توزیع شکر اطلاع رسانی به خوبی انجام شود تا به درستی به دست مردم برسد و عاملان توزیع نیز افزایش یابند تا باعث صف‌های طولانی نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد عصر چهارشنبه در نشست تنظیم بازار گناوه گفت: با توجه فرارسیدن ایام نوروز بازدیدها کمیسیون تنظیم بازار بیشتر باشد و سهمیه‌های اختصاص داده شده به شهرستان را در زمینه اقلام مختلف از استان را دریافت کنید.

وی افزود: در زمینه تأمین و توزیع شکر اطلاع رسانی به خوبی انجام شود تا به درستی به دست مردم برسد و عاملان توزیع نیز افزایش یابند تا باعث صف‌های طولانی نشود.

فرماندار گناوه بیان کرد: سهمیه گوشت یا مرغ در صورت اعلام حتماً از استان دریافت و توزیع آنها نیز عادلانه و عاملان توزیع انتخاب شوند که بتوانند در توزیع خوب عمل کنند و همچنین اداره صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در نحوه توزیع با هم هماهنگ باشند.

پاک‌نژاد گفت: نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی مردم حتماً در دستور کار کمیسیون تنظیم بازار باشد.

وی اظهار کرد: در زمینه تأمین میوه شب عید سهمیه شهرستان تأمین و خوب است ولی برای توزیع باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که علاوه بر شهرها به دست روستاییان هم برسد چون سهمیه مربوط به کل شهرستان است.

کد مطلب 4567116

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