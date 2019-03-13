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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

تحلیلگر صهیونیست خطاب به الجزایری ها: نظام حاکم را سرنگون کنید!

تحلیلگر صهیونیست خطاب به الجزایری ها: نظام حاکم را سرنگون کنید!

یک تحلیلگر صهیونیست با اشاره به تحولات جاری در الجزایر از مردم این کشور خواست برای براندازی نظام حاکم تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برنار هنری لوی» تحلیلگر فرانسوی که تفکرات صهیونیستی دارد در پست توئیتری خود نوشت: از الجزایری ها می خواهم به شدت اعتراضات خود بیفزایند.

وی در ادامه نوشت: الجزایری ها باید با تشدید اعتراضات خود، براندازی نظام «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این کشور را دنبال کنند.

این در حالی است که مردم الجزایر از چندین هفته قبل اعتراضات خود را علیه نامزدی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار اعلام کرده اند. بوتفلیقه نیز از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.

کد مطلب 4567124

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