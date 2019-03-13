تیم شهرداری قزوین میزبان مسابقات فینال مردان و زنان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های بسکتبال مردان و زنان شهرداری قزوین از فردا در خانه میزبان رقابت‌های فینال و رده بندی لیگ یک باشگاه‌های کشور هستند.

در فینال بسکتبال مردان تیم شهرداری قزوین به مصاف کوچین آمل می‌رود.

بازی اول دو تیم به سود تیم کوچین با سه امتیاز اختلاف به پایان رسیده بود.

در فینال و رده بندی لیگ یک بسکتبال بانوان هم، تیم بانوان شهرداری قزوین در خانه به مصاف خلیج بندرعباس می‌رود.

فینال لیگ یک هم بین تیم‌های خراسان و کردستان برگزار می‌شود.

رقابت بانوان ۹ تا ۱۴ و مسابقات مردان هم ساعت ۱۶ پنج شنبه و جمعه به میزبانی سالن شهید بابایی برگزار می‌شود.

همایش حیات بخشی و مراقبت‌های ویژه اماکن آبی در قزوین برگزار شد

‌در این دوره یک روزه، زیر نظر هیأت نجات غریق و غواضی استان، جدیدترین اطاعات حیات بخشی به ۱۷۳ ناجی بانو استخرهای استان آموزش داده شد.

ندا پیر مرادی مدرس این دوره دانش افزایی بود که به میزبانی سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی برگزار شد.

استان قزوین، یکی از کم حادثه‌ترین استان‌های کشور در بخش غریق در اماکن آبی است.

شکست کاسپین در خانه

در ادامه مسابقات لیگ دو فوتبال باشگاه‌های کشور و در بازی‌های هفته بیست و سوم، تیم کاسپین قزوین در خانه مغلوب فولاد نوین اهواز شد، این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم اهوازی در ورزشگاه سردار آزادگان به پایان رسید.

تیم فوتبال کاسپین قزوین هم اکنون با ۲۶ امتیاز در مکان هشتم گروه شمال قرار دارد.

ووشوکاران استان به اردوی تیم‌های ملی دعوت شدند

محمد مهدی رضایی، آرین افراز ملک رودی، علیرضا سلطانیان و مهدی نظری از قزوین به اردوی تیم‌های ملی ووشو نوجوانان و جوانان دعوت شدند، آرمین افراز ملک رودی، محسن شهبازی و علی محمدی سه نماینده استان در اردوی تیم ملی بزرگسالان هستند.

اردوی ملی پوشان از یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ به میزبانی آکادمی ووشو کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.