به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام روحانی در سومین روز از سفر به کشور عراق به منظور زیارت حرم نورانی امیرالمومنین علی (ع) و دیدار با حضرت آیت الله العظمی سیستانی و دیگر مراجع عظام تقلید وارد شهر نجف اشرف شد.

رئیس‌جمهور در بدو ورود به نجف با حضور در حرم حضرت علی (ع)، مرقد مطهر و نورانی آن حضرت را زیارت و پس اقامه نماز در این بارگاه نورانی، در فضایی معنوی زیارتنامه امیرالمومنین (ع) و ادعیه متبرکه را قرائت کرد.

روحانی همچنین با حضور در صحن و شبستان حضرت زهرا (س) و بازدید از آن در جریان روند اقدامات انجام شده توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات در مسیر اجرای طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر ائمه معصومین (ع) در عراق قرار گرفت.

قرار است رئیس‌جمهور در ادامه با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی با این مرجع تقلید عالیقدر دیدار کند.