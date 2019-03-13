  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه پیام نور

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه پیام نور

معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع مدیریت سبز ویژه کارکنان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدهادی امین ناجی از برگزاری دومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه با محوریت آموزش و فرهنگ سازی خبر داد.

وی گفت: شورای راهبری مدیریت سبز با هدف مدیریت و کنترل میزان آلودگی‌ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ همگام با دیگر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در دانشگاه پیام نور تشکیل شده است و تاکنون گام‌های مثبتی در راستای تحقق این اهداف برداشته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، مدیریت مصرف آب، انرژی و مدیریت پسماند را عوامل مهمی در حفظ محیط زیست دانست.

وی افزود: در دومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه پیام نور، ۵ ساعت کلاس آموزشی ویژه کارکنان با موضوعات مدیریت سبز دانشگاه، مدیریت سبز انرژی – مدیریت سبز آب و مدیریت سبز پسماند برگزار شد که نقش بسیار مؤثری در تبیین جایگاه محیط زیست، ضرورت توجه ویژه به آن و همچنین فرهنگ سازی خواهد داشت.

ناجی به طرح درختکاری در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور اشاره کرد و ضمن قدردانی از بسیج اساتید برای برگزاری این طرح به وسعت مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور گفت: انتظار می‌رود تمام مراکز و واحدها نسبت به حفظ و نگهداری از درختان غرس شده، اهتمام لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4567140
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها