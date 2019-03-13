به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدهادی امین ناجی از برگزاری دومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه با محوریت آموزش و فرهنگ سازی خبر داد.

وی گفت: شورای راهبری مدیریت سبز با هدف مدیریت و کنترل میزان آلودگی‌ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ همگام با دیگر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در دانشگاه پیام نور تشکیل شده است و تاکنون گام‌های مثبتی در راستای تحقق این اهداف برداشته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، مدیریت مصرف آب، انرژی و مدیریت پسماند را عوامل مهمی در حفظ محیط زیست دانست.

وی افزود: در دومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه پیام نور، ۵ ساعت کلاس آموزشی ویژه کارکنان با موضوعات مدیریت سبز دانشگاه، مدیریت سبز انرژی – مدیریت سبز آب و مدیریت سبز پسماند برگزار شد که نقش بسیار مؤثری در تبیین جایگاه محیط زیست، ضرورت توجه ویژه به آن و همچنین فرهنگ سازی خواهد داشت.

ناجی به طرح درختکاری در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور اشاره کرد و ضمن قدردانی از بسیج اساتید برای برگزاری این طرح به وسعت مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور گفت: انتظار می‌رود تمام مراکز و واحدها نسبت به حفظ و نگهداری از درختان غرس شده، اهتمام لازم را داشته باشند.