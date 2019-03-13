پیشنهادی برای بیشتر کردن فاصله زمانی امتحانات نهایی و کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر و در حاشیه برگزاری نشست معاونان آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی پیرامون گلایه‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم برای کنکور اظهار کرد: در مورد آزمون سراسری در حال حاضر سابقه تحصیلی صرفاً منحصر در پایه دوازدهم لحاظ شده است و دیگر در پایه‌های یازدهم و دهم سابقه تحصیلی نه تولید می‌کنیم و نه ملاک است. در نظام قدیم عمده سابقه تحصیلی متمرکز در پایه سوم متوسطه بود و ۴ درس پیش‌دانشگاهی تأثیر ۵ درصدی داشت به عبارت دیگر ۲۵ درصد سوابق تحصیلی در پایه سوم متوسطه و ۵ درصد در پیش دانشگاهی بود.

وی ادامه داد: در نظام قدیم یکسال قبل از شرکت داوطلبان در کنکور سابقه تحصیلی پایه سوم متوسطه به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می‌شد و در نظام جدید این فرصت از ما گرفته شده است. در حال حاضر دانش‌آموزان پایه دوازدهم از اول تا آخر خرداد ماه امتحان نهایی دارند و بلافاصله باید سابقه تحصیلی آنها به سازمان سنجش ارسال شود. این اتفاق خوبی نیست. فاصله کوتاه امتحانات نهایی و کنکور هم استرس آور است.

عمادی گفت: پیشنهاد ما این است که زمان امتحان نهایی را عقب‌تر ببریم و به میانه اردیبهشت‌ماه منتقل شود اما این مهم نیاز به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دارد اما این پیشنهاد به وزیر آموزش و پرورش ارائه کردیم و ایشان هم طبیعتاً در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار می‌دهند.

سرپرست معاونت متوسطه اظهار کرد: برای امسال امتحان نهایی از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

عمادی در خصوص گلایه دانش‌آموزان درباره درس‌های سنگین پایه دوازدهم گفت: امسال ۳۵ ساعت زمان مصوب پایه دوازدهم است و شورای عالی آموزش می‌شود مصوبه جدیدی ندارد.

