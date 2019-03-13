توسعه آبخیزداری در ایلام برای حفظ خاک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه مبارزه با ریزگردها با تاکید بر جلوگیری از فرسایش خاک، تاکید کرد؛: عکس‌العمل طبیعت در برابر عدم صحیح برخورد با خاک امروز به شکل ریزگردها درآمده و هزینه‌های آن هم باید پرداخت شود.

وی ادامه داد؛: امروز اگر به جای بحران آب اگر بگوییم بحران خاک حرف بی ربطی نگفته‌ایم.

استاندار ایلام در ادامه راه نجات آب و خاک و جنگل را در آبخیزداری و آبخوانداری عنوان کرد و تصریح کرد: آبخیز داری ضمن اینکه آب را حفظ می‌کند، خاک را نجات و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: می‌توان در یک حرکت بسیار قوی با آبخیز داری و آبخوانداری و کشت انواع گیاهان مثمر که در مقابل گرد و غبار ایستادگی دارند این معضل زیست محیطی را به کنترل درآورد.

وی با اشاره به معکوس شدن روند جمعیت شهر و روستا اضافه کرد: با کاهش جمعیت روستا الان دیگر دامداری به شکل سنتی و قبلی خود که حافظ مرتع و آب و خاک بوده، وجود ندارد.

سلیمانی دشتکی با عنوان این مطلب که امروز نباید مسبب از بین رفتن مرتع را فقط دام عنوان کرد، گفت: طمع انسان در تغییر کاربری زمین‌ها، کشت غلط، شخم زنی غلط به مرتع زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی وارد کرده است.

وی در ادامه افزود: وقتی مرتع تغییر کاربری و بد شخم زده می‌شود روند فرسایش خاک شروع می‌شود.

استاندار ایلام در ادامه گفت: هر ساله شخم بد زمین ۴ تا ۵ میلیمتر خاک را از بین می‌برد و این در حالی است که برای یک میلیمتر خاک ۵۰ تا ۶۰ سال زمان لازم است.