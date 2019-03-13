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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

معاون دانشگاه خبر داد:

عضویت دانشجویان در کارگروه های تغذیه و خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر

عضویت دانشجویان در کارگروه های تغذیه و خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر گفت: اعضای شوراهای صنفی دانشجویی در کارگروه های تغذیه و خوابگاه این دانشگاه عضو هستند.

عبدالمجید خوشنود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه‌های تخصصی در خصوص مسائل صنفی دانشجویان مانند خوابگاه و تغذیه در دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی شده است که اعضای شورای صنفی دانشجویی در این کارگروه‌ها عضو هستند.

وی افزود: در این کارگروه‌ها مسائل و مشکلات صنفی دانشجویان مطرح و برای رفع آنها برنامه ریزی صورت می‌گیرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به امضای طومار توسط دانشجویان در خصوص مشکلات پیش روی دانشجویان در این دانشگاه تاکید کرد: بیشتر مشکلات مطرح شده در این طومار در خصوص محورهای آموزشی از جمله دریافت شهریه‌های آموزشی است.

خوشنود اظهار داشت: دانشجویان در این طومار به برخی مسائل صنفی نیز ایراداتی داشتند که در کارگروه‌های صنفی این دانشگاه در حال پیگیری موضوعات هستیم.

کد مطلب 4567160

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