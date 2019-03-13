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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار دانشگاه فنی و حرفه ای

بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار دانشگاه فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از قرار گرفتن بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری در برنامه های راهبردی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران، درباره تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری گفت: این موضوع در برنامه‌های راهبردی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دیده خواهد شد.

وی افزود: در شرایط خاص کنونی جامعه مهم این است که ساخت سرمایه و نیروی انسانی را در دستور کار داشته باشیم. عدم توجه به منابع انسانی و آموزش مطلوب نیست و در این راستا به آموزش همراه با تولید توجه خواهیم داشت تا گامی در تحقق این بیانیه داشته باشیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای به فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های راهبردی ما توجه به آموزش‌های کوتاه مدت و مجازی است بنا داریم توسعه آموزش‌های عمومی را با استفاده از فضای مجازی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم نظام آموزش عالی مهارتی را در بین افراد معتبر کنیم چون دانشگاه فنی و حرفه‌ای آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای افراد دارد. این آموزش‌ها یک ضرورت برای جامعه و افراد به حساب می‌آید.

کد مطلب 4567162
زهرا سیفی

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