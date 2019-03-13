بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران، درباره تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری گفت: این موضوع در برنامه‌های راهبردی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دیده خواهد شد.

وی افزود: در شرایط خاص کنونی جامعه مهم این است که ساخت سرمایه و نیروی انسانی را در دستور کار داشته باشیم. عدم توجه به منابع انسانی و آموزش مطلوب نیست و در این راستا به آموزش همراه با تولید توجه خواهیم داشت تا گامی در تحقق این بیانیه داشته باشیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای به فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های راهبردی ما توجه به آموزش‌های کوتاه مدت و مجازی است بنا داریم توسعه آموزش‌های عمومی را با استفاده از فضای مجازی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم نظام آموزش عالی مهارتی را در بین افراد معتبر کنیم چون دانشگاه فنی و حرفه‌ای آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای افراد دارد. این آموزش‌ها یک ضرورت برای جامعه و افراد به حساب می‌آید.