برخورد قاطع با فساد در شهرداری سنندج/پروژه های عمرانی دراولویت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صیدی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اختلاسی که در سال ۹۱ در مجموعه شهرداری سنندج رخ داده بود از زمانی که به عنوان شهردار سنندج منصوب شدم سعی داشتم جابجایی‌هایی را انجام دهم تا اتفاقات گذشته تکرار نشود و خوشبختانه در این مسیر نیز تا امروز موفق بوده‌ایم.

وی افزود: البته امروز نیز به هیچ عنوان منکر وجود فساد در مجموعه شهرداری نیستم و ممکن است کارهایی صورت گرفته باشد که از دید بنده و سایر همکاران پنهان شده باشد اما به جرأت می‌توان گفت این چالش را به حداقل رسانده‌ایم.

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی و بدهکاری و مطالبات شهرداری سنندج اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که شهرداری سنندج را تحویل گرفتیم ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی بر روی دست ما قرار داشت که در طول سال گذشته سعی کرده‌ایم بتوانیم با راه حل های قانونی بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

صیدی یادآور شد: یکی از بدهی‌هایی که ما با آن مواجه بودیم حقوق و مزایای پرسنل شهرداری بود که چند ماه عقب افتاده بود و با توجه به اینکه ماهیانه هشت تا ۹ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌شود، این رقم بسیار سنگین بود.

وی بیان کرد: بیشتر مشکل ما در ای حوزه استخدامی‌هایی بود که در بدنه شهرداری در گذشته صورت گرفته بود و امروز بدنه شهرداری بسیار گسترده شده و همین امر ما را در پرداخت حقوق با مشکل مواجه کرده است.

شهردار سنندج گفت: از روزی که به عنوان شهردار پای کار آمده‌ام به هیچ عنوان اجازه استخدام حتی یک نیروی جدید را در این مجموعه نداده‌ام و از این بابت نیز متحمل فشارهای بسیاری از سوی برخی از مسئولان بوده‌ام.

صیدی اظهار داشت: در حوزه درآمدهای شهرداری نیز بیشترین حجم درآمدهای ما بسته به صدور پروانه ساخت و ساز و دریافت عوارض سالیانه از شهروندان است که در این زمینه به جد کار کردیم و توانستیم حجم قابل توجهی از مطالبات معوقه را وصول کنیم تا بتوانیم بخشی از بدهی‌های گذشته را پرداخت کنیم.

وی افزود: مطالبات بسیاری نیز در بین دستگاه‌های اجرایی استان قرار داشت که با کارهایی که انجام داده‌ایم تا امروز توانسته‌ایم ۸۱ میلیارد تومان آن را ثبت کنیم و بخشی از مطالبات نیز خوشبختانه وصول شده است.

شهردار سنندج ادامه داد: خوشبختانه در این دوره شورای شهر سنندج نیز بسیار همدل و همسو با مجموعه شهرداری در حال تعامل است و با حمایت آنها توانسته‌ایم بخش زیادی از مشکلات پیش روی شهرداری را مرتفع سازیم.

صیدی یادآور شد: یکی دیگر از بحث‌هایی که در طول یک سال گذشته به جذ پیگیری شده است، اتمام پروژه‌های نیمه تمام گذشته و تعریف پروژه‌های ضروری بوده است که در این بخش توفیقات خوبی را به دست آورده‌ایم.

وی بیان کرد: در سال ۹۷ بسیاری از معابری که چندین سال بود نیمه‌کاره رها شده بودند را با پای کار آوردن پیمانکار از نو عملیات احداث آنها را آغاز کردیم که پیش بینی می‌شود تا خرداد ماه سال آینده بیشتر این پروژه‌ها به اتمام برسد.

شهردار سنندج گفت: همچنین امسال توانستیم ۲۰۰ هزار مترمربع از سطح کوچه و خیابان‌هایی که در سالیان گذشته شهرداری سنندج با دریافت مبالغی از شهروندان در خصوص آسفالت آنها متعهد شده بود را به انجام برسانیم و در این زمینه نیز حتی یک ریال دریافتی نداشته‌ایم و تنها تعهدات گذشته را انجام دادیم.

صیدی اظهار داشت: توسعه فضای سبز و احداث شش هکتار فضای سبز جدید و تعریف پروژه احداث پارک ۵۰ هزار هکتاری در سنندج و همچنین راه اندازی و احداث شهربازی جدید در پارک ملت از دیگر دستاوردهای شهرداری سنندج است که در سال آینده امیدواریم بخشی از آنها به اتمام برسد.

وی افزود: همچنین در بخش املاک شهرداری نیز توانستیم یک بانک اطلاعاتی از املاک این مجموعه را ایجاد کنیم و ساختمان‌هایی که مربوط به شهرداری بوند و سند نداشتند را سندار کرده که از هرگونه سواستفاده احتمالی در آینده در این خصوص جلوگیری کرده باشیم.

شهردار سنندج در پایان سخنان خود یادآور شد: در عرصه سرمایه گذاری نیز در تلاش هستیم با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی پروژه‌هایی را تعریف کنیم تا بتوانیم در بحث ساماندهی و توسعه فضاهای شهری سنندج گام‌های اساسی برداریم.