به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در مراسم چلچراغ «آئین بزرگداشت روز ملی شهدا و تکریم ۴۷۲ خانواده معظم شهید و ایثارگر شهرداری قم» که در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: جامعه امروز نیازمند برگزاری جلسات بزرگداشت شهدا است، شهیدان نیازی به ما ندارند چون در مقام عِند ربهم یرزقون در جایگاه امن، نزد پروردگار و مرزوق به رزق حق هستند.

وی ادامه داد: مقام شهدا برای ما قابل فهم نیست و فقط آنان که واصل شوند قدرت درک دارند. هدف از برگزاری این مراسم‌ها هشدار و عبرتی برای زندگان است تا ببینیم، بفهمیم و رفتن خودمان را انتخاب کنیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به آیه «إنّا لله و إنّا إلیهِ رَاجعُون»، افزود: جایگاه ما به الله گره خورده و باید قداست و شرافت جایگاه را حفظ کنیم که به سوی آن رجعت خواهیم کرد؛ خدا و ائمه(ع) و در عصر غیبت مراجع و ولی فقیه انسان‌ها را هدایت می‌کنند تا رجوع ما آبرومندانه باشد.

وی با اشاره به اینکه عالی‌ترین رجوع در سوره فجر با آیه «یا ایَتها النفسُ المطمئنه إرجعی الی ربِّک» ذکر شده است، گفت: اهل بیت(ع) سرمایه‌ها، آبرو و خاندان خود را راه خدا دادند.

آیت الله سعیدی بیان کرد: امروزه برخی افراد با پیوستن به گروه‌ها و احزابی خودشان را ضایع می‌کنند و رجوع آن‌ها به سمت حق بسیار بد است.

وی گفت: جامعه اسلامی نباید به خواب فرو رود و ارزش‌ها را کنار گذارد و با جریان‌های ضد انقلاب گره بخورد، بلکه باید تلاش همگی بر حفظ عَلم دین اسلام باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قم عنوان کرد: حضرت علی(ع) در زمان استقرار حکومت کوفه جامعه نمادین علوی را که بر پایه توحید و ولایت بود بنا نهادند و همین جامعه مورد تربیت و مربی‌گری حضرت علی(ع) بودند که دختر امیرالمومنین(ع) را با اسارت وارد این شهر کردند.

توجه به محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا

وی یادآور شد: شهدا گفته‌ها و ناگفته‌هایی دارند و تا وقتی خودشان زنده بودند در قالب وصیت‌نامه موجود است سپس بعد از شهادت این وصیت‌نامه‌ها ارزشمند شد و باید بر محتوای این وصیت‌نامه‌ها توجه کنیم.

آیت الله سعیدی تصریح کرد: نفهمیده و نسنجیده پای عَلم فتنه گران ننشینیم و از آنان دفاع نکنیم و باید از خودمان غیرت نشان دهیم و پای ارزش‌های انقلاب و شهدا بایستیم.

وی اظهار داشت: افراد با هر سلیقه و نگاهی باید پرچم دین و اسلام را زنده نگاه دارند و سنجیده عمل کنیم، کسی غیرتمندانه به صحنه می‌آید او را سرکوب نکنیم و تعبیرات افراطی‌ها و تندرو را کنار بگذاریم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، یادآور شد: این بیانیه را با درایت بخوانیم و بعد از عقیده و ایمان به مطالب آن، در راستای تحقق اهداف این بیانیه گام برداریم.