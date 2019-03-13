برگزاری صبحگاه مشترک بسیجیان بنیاد شهید در روز بزرگداشت شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، صبحگاه مشترک بسیجیان بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأسیس بنیاد شهید برگزار شد.

سرهنگ فریبرز خزایی فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم ضمن تبریک روز بزرگداشت شهدا و سالروز تأسیس بنیاد شهید، گفت: امروز یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگاه‌داشتن یاد و خاطره شهدا است، مجاهدت مجاهدان راه حق از صدر اسلام موجب احقاق حاکمیت دین اسلام شد، زمانی که یاد شهدا را گرامی می‌داریم فقط مختص به شهدای پس از دوران انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم نیست بلکه شهدای صدر اسلام مانند عمار یاسر نیز جان خود را درراه بقای دین فدا کردند، بنابراین هر روز، روز شهید است.

وی افزود: اگر از سبک زندگی شهدا الگو بگیریم تمامی روزهای ما می‌تواند رنگ و بوی شهدا را داشته باشد، ولی نباید در بیان خاطرات و وصف شخصیت آنها نیز غلو کرد، شهدای ما ویژگی‌های ممتازی مانند تقوا، ساده زیستی، ایثار و گذشت داشتند ولی باید در وصف آنها به‌گونه‌ای عمل شود که نسل جدید و جوان تصور نکنند این خاطرات افسانه است.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد با تاکید بر این‌که الگوگیری از سه ویژگی شهدا می‌تواند ما را در برابر فتنه‌های دشمنان مصون نگاه دارد، تصریح کرد: دشمنان هرگونه توطئه‌ای را علیه ملت ایران انجام می‌دهند و متأسفانه برخی عناصر خودفروخته در داخل نیز با اقدامات خود آنها را کمک می‌کنند که با الگو گرفتن از ویژگی‌های شهدا می‌توان با این فتنه‌ها مقابله کرد، اولین ویژگی شهدا که در وصایای آنها نیز به‌وفور تکرار شده ولایت مداری است، آن‌ها همیشه تاکید داشتند که پشتیبان ولایت‌فقیه باشید، امام خمینی (ره) نیز فرمودند: «پشتیبان ولایت‌فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» بنابراین باید از ولی‌فقیه نه به‌صورت زبانی بلکه عملی حمایت کنیم.

وی ادامه داد: شهدا با ولایت‌مداری با یک اشاره ولایت، جان خود را تقدیم اسلام کردند، تمامی ملت ایران نیز بیش‌ازپیش به این فضیلت نیاز دارند تا دشمنان نتوانند توطئه‌های خود را اجرایی کنند.

سرهنگ خزایی دشمن‌شناسی و عمل به‌موقع را از دیگر ویژگی‌های شهدا دانست و گفت: در دوران دفاع مقدس شهدای ما اقداماتی انجام دادند که در تاریخ بی‌نظیر است، در عرصه معنوی و نظامی نیز کارهایی انجام دادند که تئوریسین‌های بزرگ نظامی نیز در مقابل توانمندی آنها درمانده و متحیر شدند.

وی افزود: تکلیف‌مداری ویژگی دیگر شهدا است که همیشه تاکید داشتند ما مأمور به تکلیف هستیم و نتیجه دست خدا است، تکلیف‌مداری مختص انسان‌های مؤمن و متقی است، شهدا با الهام گرفتن از فرهنگ عاشورایی و حسینی با استقامت، پیروزی‌های بزرگی را رقم زدند و استکبار جهانی در مقابل مقاومت نیروهای دینی مستأصل شده‌اند، یکی از ویژگی‌های تکلیف مداری مجاهدت است که تداوم انقلاب اسلامی ایران را به همراه دارد