اعتراض به توزیع نامه مخالفت با بازگشت به لایحه بودجه دولت در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، عماد افروغ ، در جلسه علنی امروز مجلس در خلال صحبت های مفتح مخبر کمیسیون تلفیق در پاسخ به انتقادات مخالفان گفت : چند وقت پیش هنگام بررسی رای اعتماد به یکی از وزرا تعدادی از نمایندگان خواستار توزیع نامه ای شدند که در آن دلایل مخالفت خود با رای اعتماد به آن وزیر پیشنهادی مطرح شده بود ولی هیات رئیسه اجازه توزیع آن را نداد .

وی افزود : امروز می بینیم در اقدامی جهت دار هیات رئیسه مجوز انتشار توزیع نامه مخالفت با بازگشت به لایحه را صادر کرده است و این تبعیض چه محلی از قانون دارد ؟

ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت تذکر افروغ را وارد خواند و گفت : من در جریان چنین مجوزی نیستم ولی موضوع را پی گیری می کنم .

پس از دقایقی ابوترابی اعلام کرد : هیچ یک از اعضای هیات رئیسه چنین مجوزی را برای توزیع نامه نداده است و نامه در حال جمع آوری است .