شهیدان باکری افتخار خطه آذربایجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو صبح امروز در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور که در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: عملیات بدر و خیبر در دوران دفاع مقدس جزو نقاط روشن و افتخارآمیز برای کشورمان هستند و امروز در این مراسم برای تجلیل از شهدای بدر و خیبر و شهدایی که در این ایام به شهادت رسیده‌اند و برای دفاع از دین و اسلام جان را بر کف نهاده و راهی کارزار شدند گردهم آمدیم.

فرمانده قرارگاه حمزه (ع) سیدالشهدا شمال‌غرب کشور با بیان اینکه استان‌های آذربایجان غربی و کردستان ۳۲ هزار شهید مهاجر تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند تاکید کرد: ما گمان می‌کنیم که خودمان میزبان میهمانان یادواره امروز هستیم اما شهدا میزبان اصلی خانواده‌های شهدا در یادواره شهدای بدر و خیبر هستند.

سردار اوصانلو با بیان اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و در طول هشت سال دفاع مقدس بسیاری از عملیات‌های مهم در این زمان به وقوع پیوست و ما از از پیچ‌های خطرناک نجات داد اظهار داشت: رزمندگان دفاع مقدس با نام یا زهرا و یا مهدی و دیگر ائمه بر عملیات تمامی دشمنان را شکست داده و بر آنان فائق آمدند، وقتی به شاخصه‌های بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) نگاه می‌کنیم قرابت و نزدیکی زیادی میان این صفات با روحیات رزمندگان یافت می‌شود.

فرمانده قرارگاه حمزه (ع) سیدالشهدا شمال‌غرب کشور با بیان اینکه رزمندگان با شجاعت روحیه بخش برای امام و امت بوده و از پیروزی‌ها پله‌ای برای پیروزی بعدی می‌ساختند عنوان کرد: شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کرده و امروز با گذشت چهل سال دشمنان در برابر عظمت انقلاب ناتوان ماند اند.

وی با اشاره به اینکه شهدا کسانی هستند که از هیچ چیز دریغ نکرده و به سوی جبهه‌ها راهی شدند و در راه امامشان جان را فدا کردند، به تمامی خانواده‌های شهدا و رزمندگانی که از استان‌های همجوار به این مراسم آمده اند و نیز سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و دبیر شورای عالی امنیت ملی دریابان شمخانی خیر مقدم گفت.

یادواره شهدای بدر و خیبر شمال‌غرب کشور امروز با حضور نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نظامی و انتظامی شمال‌غرب کشور در ارومیه برگزار شد.

«حمید باکری» طی سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر و «مهدی باکری» به سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسیدند و بر همین اساس هر ساله یادواره شهدای بدر و خیبر طی اسفند در ارومیه برگزار می‌شود.

شهید «مهدی باکری» سید شهیدان آذربایجان غربی است و در مناطق مختلف کشور این استان را با این شهید گلگون کفن می‌شناسند؛ شهادت «حمید باکری» را نیز به مهتاب قبل از طلوع آفتاب (شهادت مهدی) تشبیه می‌کنند.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز نیز در جمع اعضای شورای اداری آذربایجان غربی حضور خواهد یافت.