طرح نوروزی هلال احمرخراسان جنوبی اجرا می شود/آماده باش۱۵۰ امدادگر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو ۱۵ استان حادثه خیز در حوادث جاده‌ای است، افزود: همچنین این استان جزو پنج استان حادثه خیز کشور است.

وی با اشاره به طرح نوروزی هلال احمر بیان کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ فروردین ماه ادامه دارد.

شهریاری با بیان اینکه ۱۵۰ امدادگر در طرح نوروزی آماده‌باش هستند، اظهار کرد: همچنین ۲۳ پایگاه ثابت و هفت پایگاه سیار در این طرح همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح ۴۲ خودرو امداد و نجات و ۷۰ خودرو امداد برای پشتیبانی به کار گرفته خواهد شد، افزود: همچنین یک دستگاه بالگرد امدادی برای طرح نوروزی در مواقع بحرانی پیش‌بینی‌شده و در محل مستقر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به دیگر برنامه‌های هلال احمر در ایام نوروزی بیان کرد: ۱۸ ایستگاه سلامت در ورودی شهرها مستقر می‌شود.

وی با بیان اینکه در این ایستگاه‌ها خدماتی مانند تست قند خون و فشار خون به صورت رایگان انجام شده می‌شود، افزود: همچنین اقلام تبلیغاتی، بروشورهای اطلاع‌رسانی و نقشه‌های راهنمای گردشگری در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

شهریاری بیان کرد: ۱۱ خیمه نماز و ۱۶ فضای دوستدار کودک در محل استقرار پست‌های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی برپا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به پیش رو بودن چهارشنبه سوری بیان کرد: تیم‌های واکنش سریع و پایگاه‌های هلال احمر برای امدادرسانی به حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال در حال آماده‌باش هستند.

وی با اشاره به امدادرسانی هلال احمر به حوادث سال جاری بیان کرد: نیروهای هلال احمر در سال جاری به هزار و ۳۷۸ حادثه اعم از برف و کولاک، جاده‌ای، خدمات حضوری در پایگاه‌ها، آتش‌سوزی، ریزش آوار و سیل و آب‌گرفتگی امدادرسانی کرده‌اند.

شهریاری با بیان اینکه بیشترین امدادرسانی مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است، افزود: در این حوادث به ۶ هزار و ۵۳۹ نفر امدادرسانی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم هنگام مواجهه با حادثه با شماره‌گیری ۱۱۲ از خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شوند.