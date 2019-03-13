داورزنی: بلوغ مجامع بیشتر از این است که انتخابات مهندسی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون سه گانه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: سه گانه جا برای کار زیاد دارد و استراتژی بلند مدت می‌خواهد تا جایگاهی بهتر از وضع موجود به دست آورد. امیدوارم گودرزی فضای لازم به وجود آورد و از کسانی که ایده و فکر دارند استفاده کند. صرفاً نگاه به منابع مالی دولت نمی‌تواند برنامه‌ها را پیش ببرد. باید رئیس فدراسیون اسپانسرهایی را وارد کند. امیدوارم در ترکیب هیأت رئیسه از تمام ایده‌ها، فکرها استفاده شود. چون هیچکدام از رؤسای فدراسیون‌ها به تنهایی نمی‌توانند گام‌های بلند بردارند.

او ادامه داد: تشخیص مجمع بر این بود که با گودرزی بهتر می‌توانند به اهداف خود برسند و البته به این معنی نیست بقیه کاندیداها توانایی ندارند. الان انتخابات تمام شد و باید از ظرفیت بقیه کاندیداها نیز استفاده شود.

داورزنی در مورد انتخابات گفت: تلاش کردیم تکلیف ۸ - ۷ فدراسیون را تعیین کنیم. در این چند مجمع که برگزار کردیم شاهد نمایش خوب از دموکراسی بودیم. ذهنیتی در خیلی از دوستان بود که مجامع مهندسی شده و رئیس از قبل تشخیص شده است اما چنین چیزی نبود و مجمع به این بلوغ رسیده که به کدام برنامه رأی دهند.

او در مورد اینکه نامزدها با اعضای مجمع صحبت می‌کردند به چه کسی رأی بدهد، گفت: این مسئله خلاف قانون نیست. کاندیداهایی که در دور نخست رأی نیاوردند به اعضای مجمع می‌گفتند به چه کسی رأی بدهند خلاف قانون نیست البته بلوغ مجمع بالاتر از این حرف‌ها است.

داورزنی در مورد حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک در کلاسی که نماینده رژیم صهیونیستی هم در آن حضور داشته، تاکید کرد: نباید برخی موضوعات به گونه دیگر مطرح شود. شرکت در کلاس‌های مربیگری و سمینارها با نگاهی به رژیم اشغالگر داریم متفاوت دارد. اینکه در سمینار علمی و مجامع رشته ورزشی شرکت کنیم رویایی و و مبارزه مستقیم نیست نباید این گونه به آن پرداخته می‌شد. در هیچ زمانی این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسیم و زمانی که مبارزه‌ای صورت گیرد، با آن مخالف هستیم. زمانی که در سمینار سمپوزیم ها کشورهای مختلف هستند اینکه ما حضور نماینده خودمان را سلب کنیم منطقی نیست. ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم اما از ظرفیت فدراسیون جهانی هم استفاده می‌کنیم و نمی‌گذاریم حقی از ما ضایع شود.