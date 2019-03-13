به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالرضا باقری در پنجمین نشست مدیریت در آموزش عالی با اشاره به این نکته که مدیران آموزش عالی، مدیریت بر نخبگان را برعهده دارند و دانشگاه یک سازمان استثنایی است گفت: مدیریت بر اعضای هیأت علمی و دانشجویان کاری خاص و پیچیده است.

قائم مقام وزیر علوم تأکید کرد: زمانی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیریم باید با مأموریت‌های آن دستگاه آشنا باشیم و اهداف دوره مدیریتی خود را ترسیم کنیم؛ از حاشیه‌ها پرهیز کرده و با برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات ضروری و مدیریت زمان جلو برویم.

وی آشنایی با قوانین و مقررات را از ضروری‌ترین اقدامات در مدیریت اجرایی برشمرد و گفت: از آنجا که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب ماده یک قانون احکام دائمی بر مبنای مصوبات هیأت‌های امنا اداره می‌شوند، لازم است مدیران آموزش عالی نسبت به این ضوابط و مقررات آشنایی کافی داشته و به آن‌ها اشراف کامل داشته باشند.

قائم مقام وزیر علوم اظهار داشت: مشارکت افراد در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها از نکات مهم به شمار می‌آید و باید بدانیم در سازمانی که کار می‌کنیم با افراد برجسته و نخبه سروکار داریم پس با مشارکت بدنه دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و جلب نظر افراد، برگزاری جلسات و شوراها و دیدار و گفت‌وگو با اعضای هیأت علمی می‌توانیم بهتر تصمیم‌گیری کنیم.

وی ادامه داد: مدیر باید بداند همکارانش از چه استعدادهایی برخوردار هستند و از هر کس با توجه به استعدادی که دارد بهره‌مند شود تا به پیشبرد کارها و مأموریت‌های آن سازمان کمک شود.

باقری سپردن مسئولیت‌ها بر اساس قابلیت‌های افراد را بسیار مهم دانست و گفت: سپردن مسئولیت به افراد با کفایت و باتجربه، صاحب دانش و باانگیزه، به مدیران در پیشبرد فعالیت‌های سازمان کمک شایانی می‌کند.

قائم مقام وزیر علوم به ظرفیت‌سازی در افراد اشاره کرد و افزود: این کار از سه راه مطالعه، ملاقات با افراد صاحب‌نظر و بازدید از مکان‌های موفق صورت می‌گیرد؛ ما باید مراقب باشیم که مدیران را به حال خود رها نکنیم و شرح وظایف‌شان را مشخص کنیم. با اشخاص مؤثر و با تجربه ملاقات کرده و از آنها جهت سخنرانی و ارائه طریق در سازمان تحت پوشش‌مان دعوت کنیم و هر رئیس باید سعی کند در طول سال حداقل از ۵ دانشگاه برتر بازدید و از تجربیات آنها بهره‌گیری کند.

وی افزود: در مسئولیت‌های خطیر از افراد مناسب و برجسته استفاده کنیم و محیط مناسبی را فراهم کنیم تا از نظرات دیگران بهره‌مند بشویم و افراد هم بتوانند مشکلات و نقطه‌نظرهایشان را بیان کنند و بخصوص از نظرات استادان پیشکسوت استفاده شود.

قائم مقام وزیر علوم با بیان اینکه تشویقات دوره‌ای بسیار مهم است و باعث انگیزه می‌شود گفت: این تشویقات باید به موقع و به جا باشد و متناسب با امکانات آن سازمان صورت گیرد. باید نسبت به مسائل نیروی انسانی بی توجه نباشیم و در مشکلات و مصائب در کنارشان حضور داشته باشیم چون کارکنان از ارکان پیشرفت مأموریت‌های یک مجموعه به شمار می‌روند.

قائم مقام وزیر علوم با محترم شمردن نظرات و افکار افراد یک مجموعه گفت: سعی نکنیم بین خودمان و دستگاه دیوار بکشیم و سرعت در رسیدگی به تقاضاهای کارکنان و ایجاد فرصت‌های مناسب برای آنان را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

باقری به نظارت مستمر اشاره کرد و افزود: بازدیدهای غیر رسمی مدیران از محیط‌های تحت پوشش‌شان و ملاقات با افراد و اعضا در محیط کار بسیار نقش مثبتی در روحیه همکاران ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاران مدارا و تواضع داشته باشیم و از پیش داوری‌ها و قضاوت‌های عجولانه پرهیز کنیم. سعی کنیم افراد منفی‌باف را از دایره مدیریتی خود دور نگه داریم زیرا چنین افرادی قدرت جسارت و انگیزه را از مدیران می‌گیرند.

قائم مقام وزیر علوم در ادامه افزود: توجه به افکار عمومی بسیار مهم است یعنی مدیر در سازمان باید به افکار عمومی اشراف داشته باشد و از سخنرانی‌های زیاد پرهیز کند.

وی گفت: مدیری موفق است که خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات شجاعت داشته و روحیه افراد مجموعه را تقویت کند و با حفظ امید در بین افراد از دلسردی مجموعه بپرهیزد.