امکان دریافت همزمان دو نوع وام جعاله مسکن فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، این بانک مانند سایر بانک‌های تجاری تسهیلات تعمیر یا تکمیل مسکن را در قالب عقد جعاله، جهت تعمیر واحد یا واحدهای مسکونی به متقاضیان اعطا می‌کند. به نحوی که این تسهیلات، به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی و در برخی موارد واحدهای تجاری، پرداخت می‌شود.

تسهیلات جعاله در بانک مذکور در حال حاضر دو نوع دارد که در نوع اول، تسهیلات جعاله با سپرده پرداخت می‌گردد که بر اساس آن، میزان تسهیلات تعلق یافته بر اساس آخرین ضوابط و مقررات حساب صندوق پس‌انداز مسکن یا حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن، محاسبه می‌شود. رقم آن هم در حال حاضر، ۱۰ میلیون تومان است.

اما نوع دوم تسهیلات جعاله که به دلیل سقف بالاتر، استفاده از آن رواج بیشتری در میان مشتریان بانک عامل بخش مسکن دارد، تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) است.

پرداخت تسهیلات از محل اوراق تسه، معادل مبلغ اسمی اوراق و حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون تومان به منظور تعمیر واحد مسکونی میسر است.

لازم به ذکر است اوراق مذکور حتماً باید به نام مالک واحد مسکونی خریداری شود؛ طبیعی است برای دریافت این اوراق باید هزینه خرید ۴۰ فقره اوراق تسه که به قیمت کنونی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، پرداخت شود؛ اما حتی با در نظر گرفتن این هزینه، سقف تسهیلات جعاله از محل اوراق عموماً با اقبال بیشتری روبرو می‌شود.

متقاضیان اخذ تسهیلات فروش اقساطی و تسهیلات جعاله می‌توانند به صورت همزمان، از تسهیلات جعاله از محل اوراق تسهیلات مسکن توأم با تسهیلات فروش اقساطی (خرید، فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی) طبق مقررات و ضوابط جاری استفاده کنند.

افزون بر این، پرداخت تسهیلات جعاله با سپرده و یا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به صورت توأم تا سقف مجاز تسهیلات امکان‌پذیر است؛ به این معنی که اگر فرد بر اساس میزان و مدت سپرده‌گذاری خود، از امتیاز تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی جعاله برخوردار است، می‌تواند با خرید ۲۰ فقره اوراق دیگر از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق نیز در کنار تسهیلات با سپرده خود استفاده کند و در مجموع ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله دریافت کند. هر فقره اوراق تسه حق‌تقدم استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را به صاحب اوراق اختصاص می‌دهد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ این تسهیلات علاوه بر مدارک شناسایی، اظهارنامه کتبی درآمد ماهانه و گواهی درآمدی، فرم تکمیل شده درخواست تسهیلات و سند مالکیت ملکی است که بابت آن جعاله دریافت می‌شود. اگر تغییرات اساسی در ملک صورت گیرد، لازم است پروانه ساختمانی با اضافات و تعمیرات اساسی به شعبه ارائه شود.