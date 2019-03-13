فرمانده جدید ناحیه بسیج دانشجویی سپاه لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه در مراسمی با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و دانشجویان بسیجی، «میلاد شرفی» به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان معرفی شد.

میلاد شرفی از نیروهای جوان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان است که سابقه حضور ۳ ساله در سپاه استان و حضور در تشکل‌های بسیج دانشجویی را دارد.

بر اساس این گزارش، پیش از این سرهنگ حسین محمدی فر در سمت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان فعالیت می کرده است.