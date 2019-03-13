۲۷درصد دانشجویان به مشاوره نیاز دارند/تسهیلات جدید برای خوابگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صدیقی در پنجمین نشست مدیریت در آموزش عالی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مراجعان وزارت علوم مربوط به سازمان امور دانشجویان است، اظهار داشت: سازمان امور دانشجویان سیاست‌های وزارت علوم را دنبال می‌کند اما اختیارات خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه اکنون سه بخش صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی و پژوهشگاه تربیت بدنی وابسته به سازمان امور دانشجویان هستند، به کمیسیون موارد خاص در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: این کمیسیون برای موضوعات پیش‌بینی نشده بوده و سیاست کلی آن حفظ وضعیت آکادمیک دانشگاه‌ها است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه در خصوص شوراهای صنفی در دانشگاه‌ها گفت: این شوراها پل ارتباطی بین دانشجویان و مدیریت دانشگاه هستند و تاکید ما بر این است که به منظور ایجاد تعامل مطلوب و مدیریت آن، آئین نامه‌های موجود در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

وی در رابطه با شورای انضباطی نیز گفت: موضوعات در این شورا دوطرفه است؛ به این صورت که ما در برابر تخلفاتی که در دانشگاه ایجاد می‌شود بی‌تفاوت نیستیم و این حق دانشگاه است، از طرفی دانشجوی متخلف نیز حق دفاع از خود را دارد.

صدیقی با تاکید بر حفظ قوانین در شوراهای انضباطی افزود: کنترل دبیرخانه‌های این شورا بسیار مهم است و باید مسائل انسانی و شأن دانشجو و دانشگاه حفظ شود.

معاون وزیر علوم در خصوص برنامه‌های سازمان امور دانشجویان در حوزه تربیت بدنی مطرح کرد: در این زمینه هدف این است تا جای ممکن زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم. البته در حال حاضر توان مالی در حد افزایش سرانه‌ها نیست.

وی با اعلام اینکه اتاق‌های تندرستی داخل خوابگاه‌ها از جمله مواردی است که پیگیری شده، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل تأثیرات مثبت ورزش بر دانشجویان بر حمایت از برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی تاکید داریم.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: یکی از سیاست‌های مهم وزارت علوم، جذب دانشجویان خارجی است زیرا معتقدیم این بهترین راه انتقال ارزش‌های انقلاب به جهان و کشورهای منطقه بوده که خوشبختانه در حال حاضر در این خصوص اقدامات مؤثری انجام شده است.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: همچنین تاکید جدی بر حوزه مشاوره دانشجویان داریم و در حال حاضر مراکز مشاوره در تمامی دانشگاه‌ها فعال هستند.

صدیقی با بیان اینکه از وضعیت روحی دانشجویان مطلع هستیم، گفت: اکنون حدود ۲۷ درصد دانشجویان اعلام می‌کنند که نیاز به مشاوره دارند؛ بنابراین باید این مراکز در دسترس افراد باشند و خدمت‌رسانی کنند.

وی در رابطه با وام‌های دانشجویی اظهار داشت: در این خصوص بنا داریم تا وام‌ها به طور کامل پوشش داده شود. فقط وام شهریه با مسائلی مواجه است که به منظور بهبود این امر با یک بانک هم‌افزایی شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان به حوزه تغذیه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌ها برای ایجاد رضایت بیشتر در این زمینه، ایجاد رستوران‌های مکمل است که به منظور تحقق این امر باید بخش خصوصی وارد دانشگاه‌ها شود و با تنوع بیشتر غذا را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

صدیقی با بیان اینکه ایجاد آشپزخانه‌های صنعتی در دستور کار سازمان امور دانشجویان قرار دارد و تا دو سال آینده این طرح تکمیل می‌شود، ارتقا خوابگاه‌های دانشجویی را یکی دیگر از برنامه‌ها دانست و گفت: به منظور ساخت خوابگاه‌های جدید، از سال ۹۸ وام و تسهیلاتی برای مشارکت دانشگاه و صندوق رفاه پیش‌بینی شده است. امسال حدود ۲۵ دانشگاه درخواست ساخت خوابگاه جدید را داشتند که اجازه دریافت وام به آن‌ها داده شد.