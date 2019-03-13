میانگین سن روسای دانشگاهها ۱۰ سال جوان تر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در جمع نمایندگان تشکل‌های صنفی، سیاسی و علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه موضوع توجه به جوانان و بیانیه اخیر مقام معظم رهبری موسوم به گام دوم محور اصلی است، اظهار کرد: بایستی به دست خودمان این امانت‌ها را به دست جوانان بدهیم؛ در انتصابات یک سال و نیم گذشته، رؤسای دانشگاه‌ها متوسط ۱۰ سال نسبت به پیشینیان خود جوان‌تر هستند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر، ۲۵ درصد از اعضای هیئت علمی زن هستند و طی پنج سال گذشته، ۳۸ درصد استخدام‌های اعضای هیئت علمی زنان بودند که به تدریج به مدیریت‌ها نیز راه می‌یابند؛ ضمن اینکه در وزارت علوم چهار تا پنج مدیر کل از زنان هستند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود کانون‌ها و انجمن‌های علمی را مجموعه بسیار ارزشمندی دانست و خاطرنشان کرد: اینکه این انجمن‌ها و کانون‌ها جمع زیادی از دانشجویان را به سمت فعالیت اجتماعی و فرهنگی می‌کشانند، ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نیاز است تا تشکل‌های صنفی اعضای هیأت علمی با صبر و حوصله جایگاه خودشان را نشان دهند، تصریح کرد: تشکل‌های صنفی اعضای هیأت علمی بایستی جایگاه‌شان را از باب اینکه حرکت آنها کارشناسی و هم افزایی است، تثبیت کنند.

غلامی با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ ما دانشجویان با شرایط علمی آموزش می‌دهند، اظهار داشت: آموزش‌های کاربردی ما محدود به چند دانشگاه مانند علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای است.

وی گفت: اینکه بخش بیرونی نمی‌تواند بلافاصله فارغ‌التحصیلان را به کار گیرد، بخشی برای آن است که باید ببینیم که آنها ساز و کاری با سطح آموزش ما دارند یا نه، که البته با استفاده از برنامه‌های مهارت افزایی سعی شده که این سازوکارها به شکلی تدبیر شود.

وزیر علوم، با بیان اینکه دانشگاه‌های ما رویکرد خوبی به سمت حل مسائل کشور دارند، تصریح کرد: کنسرسیومی از دانشگاه‌های بزرگ کشور با سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده؛ قرارداد کلانی برای حل مسائل محیط زیستی منعقد گردیده و احیای دریاچه ارومیه، تالاب انزلی، موضوعات خشکسالی و کم آبی و ریزگردهای خوزستان جز برنامه‌هاست.

غلامی با اشاره به موضوع ساماندهی آموزش عالی در کشور و اجرای آن از سال آینده اظهار داشت: استادان، دانشجویان همه بایستی برای تحقق این مهم تلاش کنند و جامعه نیز باید این موضوع را بپذیرد.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان همراهی و همدلی در دانشگاه‌ها بایستی بیش از پیش توسعه یابد، اضافه کرد: امید، نیاز جامعه ما است و باید توجه داشته باشیم که نا امید کردن، خیانت به کشور است.