بساط رباخواری از نظام بانکی برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم اظهار کرد: ربا در بانکداری اسلامی وجود ندارد و ربا از شدیدترین گناه‌ها و مشی غربی‌ها است.

وی با بیان اینکه متأسفانه امروز ربا به اشکال مختلف در نظام بانکی ما دیده می‌شود، افزود: باید ماهیت بانک‌ها تغییر پیدا کند و بساط رباخواری برچیده شود.

این استاد سطوح عالی حوزه تصریح کرد: بانک بدون ربا این است که انسان پولش را با اعتماد در اختیار بانک قرار دهد تا در مسیر اقتصادی درست و صحیح مورد استفاده قرار بگیرد نه اینکه بانک‌ها بنگاه اقتصادی با ربا راه اندازی کنند.

وی ابراز کرد: علما باید در رسانه‌ها و تلویزیون مردم را نسبت به مسائل بانکی توجیه کنند تا خواسته و ناخواسته دچار ربا نشوند.

طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی ناقص است

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه پس از گذشت چهل سال از انقلاب هنوز بانک‌ها به سامان نشده‌اند و مشکلاتی به همراه دارند، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس باید بانکداری اسلامی بدون ربا را تصویب و دولت هم آن را اجرایی کند و نباید بانک‌های اسلامی نگاهشان به غرب باشد.

وی با بیان اینکه مسؤولان باید نسبت به موضوع بانکداری بدون ربا اهتمام جدی داشته باشند، افزود: طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی با اشکالاتی همراه است که باید بررسی و کامل شود.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه پول نباید همواره در دست عده‌ای خاص باشد و ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و فقرا روز به روز فقیرتر شوند، گفت: پول باید در مسیر ایجاد اشتغال، رونق صنعت کشور و حل مشکلات صرف شود.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود فرمودند که حوزه انقلابی می‌تواند تمام نیازهای جامعه اسلامی را برآورده کند از این جهت حوزویان باید کمر همت ببندند و در این مسیر با جدیت گام بردارند.