میزان مصدومیت غفوری مشخص نیست/ باقری نیاز به جراحی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری که به تازگی از بند مصدومیت رها شده بود و با اما و اگر به بازی شب گذشته آبی پوشان مقابل العین رسید، در این بازی بار دیگر دچار مصدومیت شد تا در دقیقه ۷۹ جای خود را در این بازی به محمد دانشگر بدهد.

دکتر امین نوروزی درباره مصدومیت غفوری عنوان کرد: وریا غفوری برای گرفتن MRI رفته و بعد از بررسی جواب، شرایط او مشخص می‌شود. او یک مصدومیتی از ناحیه کشاله داشت و این مصدومیت همسترینگ پای دیگر او است و ربطی به مصدومیت قبلی ندارد. فشار بازی‌ها بسیار بالا است و بازیکنان مورد نیاز تیم هستند و اتفاقی که برای او رخ داد، ربطی به گذشته ندارد. مطالبی که در مورد وریا گفته می‌شود گمانه زنی است و ما منتظر جواب MRI او هستیم.

وی در ادامه درباره مدت زمان دوری اسماعیلی از میادین خاطر نشان کرد: آقای اسماعیلی در ناحیه زیر شکم دچار فتق ورزشی هستند. ما از گذشته نیز به او گفتیم نیاز به جراحی دارد اما او با توجه به نیاز تیم ممانعت کرده تا بتواند با هماهنگی سرمربی به تیم کمک کند. ما از چند ماه قبل نظر خود را درباره او دادیم. این بازیکن در حال حاضر با تیم ادامه می‌دهد تا در زمان مناسب برای عمل جراحی او اقدام کنیم.