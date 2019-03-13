۹ کارگاه ارتقا سوادرسانه‌ ای شبکه تبلیغ در خراسان جنوبی برگزار شد

حجت‌الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری ۹ کارگاه آموزشی با پنج هزار و ۷۳۶ نفر ساعت آموزش به منظور ارتقای سطح سواد رسانه‌ای برای شبکه تبلیغ سازمان پیش بینی و اجرا شد.

وی با بیان اینکه در این کارگاه‌ها ۷۱۷ نفر آموزش دیده‌اند، افزود: ۳۴۴ نفر این افراد طلاب، مبلغین و روحانیون، ۱۷۸ نفر از مسئولان هیئت مذهبی و مداحان، ۳۸ نفر از فعالان قرآنی و ۱۵۷ نفر از سایر اقشار تأثیرگذار بوده‌اند.

حجت‌الاسلام رضایی از برگزاری سه نشست تخصصی دیگر با موضوعات خانواده و فضای مجازی و آسیب شناسی فضای مجازی در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین ۲۰ گفتمان دینی با این موضوع در سطح مساجد و مدارس استان برگزار شده است.

وی با اشاره به لزوم آموزش همگانی همه اقشار و آحاد جامعه در موضوع رسانه و فضای مجازی، گفت: نهادهای دینی، مدنی و صنفی هریک جمعی تخصصی را نمایندگی می‌کنند که می‌طلبد اعضا و زیر مجموعه خود را تحت آموزش مستمر در زمینه سواد رسانه‌ای قرار دهند.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: استمرار این آموزش‌ها و مسجد محور کردن فعالیت‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت اقشار مذهبی برای تولید محتوای دینی در سال آینده در دستور کار این مجموعه است.

وی با بیان اینکه تغییر سبک زندگی یکی از کارکردهای رسانه است، افزود: باید از این ظرفیت و توان رسانه‌ها برای شکل دهی به اندیشه‌ها، باورها و رفتارهای جامعه در جهت مثبت استفاده شود.