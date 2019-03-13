سند تحول در نظام آموزش مهارتی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مراسم رونمایی از نظام نوین مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۷۰۰ آموزشگاه آزاد با ۲۴ هزار مربی در این بخش فعالیت می‌کنند اظهار داشت: این یک سرمایه عظیم در نظام آموزشی کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت واگذاری بخشی از آموزش‌های مهارتی به بخش خصوصی ادامه داد: در نظام نوین مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد بخشی از اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود که یک تحول در نظام آموزش‌های مهارتی محسوب می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باز تعریف اقتصاد آموزش را از الزامات توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: باید رابطه درستی بین آموزش، آموزشگاه و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و شاهد انعطاف پذیری در نظام آموزشی باشیم.



پاک سرشت با بیان اینکه به دنبال بازنگری در مناسبات مهارت‌آموزی و بنگاه‌های اقتصادی هستیم که از پروژه‌های عمرانی نیز سخت‌تر است، گفت: امروز بیش از ایجاد زیرساخت و توسعه زیربناها باید فضای استفاده از زیرساخت‌های ایجاد شده باشیم.

وی تاکید کرد: در نظام جدید روابط بین کنشگران فنی و حرفه‌ای سازمان آموزشگاه‌ها و مدیران و مؤسسان این آموزشگاه‌ها باز تعریف شده است که در این نظام بنگاه‌ها نقش جدی در آموزش دارند و در واقع آموزش بر مبنای نیازهای بنگاه‌های اقتصادی هدف گذاری شده است.



پاک سرشت پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین محصول گفت و گو بودن را دو ویژگی نظام طراحی شده برشمرد و گفت: نقش جدی آموزشگاه نماینده‌های آموزشگاه‌ها و نیازسنجی بنگاه‌های اقتصادی در تک تک محورهای این نظام در نظر گرفته شده است و امیدواریم که سرآغاز تحول جدی در مهارت آموزی باشد.



رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه شاهد تکاپوی جدی در نهادهای تصمیم گیر در زمینه مهارت آموزی هستیم و نمونه آن در بودجه ۹۸ دیده می‌شود، گفت: در شرایط فعلی و با تحولی که در نظام تصمیم گیری ایجاد شده آموزشگاه‌های آزاد و استفاده از توانمندی‌های آنها می‌تواند مؤثر باشد.



وی همچنین افزود: در همه جای دنیا در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند بهترین زمان برای ارتقا توانمندی نیروی انسانی و مهارت آموزی است و ما نیز باید این شرایط را غنیمت بدانیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در نظام نوین مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، طراحی جدید نیازهای بنگاه‌های اقتصادی یک اصل مهم است؛ همچنین در مورد استفاده از متدهای جدید آموزشی تحول‌هایی صورت گرفته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در نظام جدید، به نخبگان مهارتی و مربیان بیشتر بها داده شده و امیدواریم این تحول نهادی سرآغاز اتفاقات نوین در حوزه آموزش‌های مهارتی باشد.