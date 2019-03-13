به گزارش خبرنگار مهر، حمید افضلی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره نشان محبت در بوشهر اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات خدمات گسترده‌ای را داشته است که در سال‌های اخیر شاهد گسترش این خدمات هستیم.

وی از اجرای طرح توسعه در حرم‌های مطهر در عراق خبر داد و اضافه کرد: ۱۵۰ طرح توسط ستاد عتبات عالیات در عراق در دستور کار قرار گرفته که بخش عمده آن به پایان رسیده و افتتاح شده است.

جانشین معاونت هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات اضافه کرد: طرح ساخت صحن حضرت زهرا (س) در کنار حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف در دست اجرا است.

ظرفیت حرم امام علی (ع) ۲۰ برابر می‌شود

وی با اشاره به اینکه صحن حضرت زهرا (س) بزرگ‌ترین پروژه عمرانی جهان اسلام است ادامه داد: این طرح مراحل پایانی خود را می‌گذراند و ظرفیت حرم مطهر امام علی (ع) در نجف اشرف ۲۰ برابر نسبت به گذشته افزایش می‌یابد.

افضلی از اجرای طرح توسعه حرم امام حسین (ع) با مساحت ۱۶۵ هزار متر مربع خبر داد و بیان کرد: با تکمیل این پروژه ظرفیت حرم امام حسین (ع) به ۱۴ برابر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به آغاز طرح توسعه حرم امامین عسکریین (ع) با خرید املاک در سامرا تصریح کرد: پروژه توسعه امامین جوادین (ع) در قالب احداث صحن‌های امام رضا (ع) و حضرت صاحب الزمان (عج) نیز در کاظمین در دست اجرا است.

جانشین معاونت هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات با اشاره به تأمین همه هزینه‌های این طرح‌ها با مشارکت مردم خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌های ویژه‌ای برای بازسازی و توسعه حرم در سوریه طراحی شده است.