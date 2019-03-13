درخواست مادورو از دوستان ونزوئلا برای تحقیق در مورد بحران برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های غربی، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا از ایران، کوبا، روسیه، چین و سازمان ملل خواست تا درباره حمله اخیر به شبکه‌های برق رسانی این کشور تحقیق کنند.

در همین رابطه روز گذشته دادستان عالی ونزوئلا اعلام کرد که از گوایدو در ارتباط با خرابکاری در شبکه برقی این کشور تحقیق و تفحص می‌کند.

دادستان کل ونزوئلا در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: لازم است از خوان گوایدو درباره خرابکاری در شبکه برقی این کشور تحقیق شود.

ونزوئلا از پنجشنبه گذشته با بحران قطعی برق مواجه است.

این در حالی است که نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پیشتر درباره قطعی برق در روزهای اخیر گفته بود: امروز حدود ۷۰ درصد مشکل را برطرف کردیم. آمریکا با استفاده از فناوری پیشرفته خود حمله‌ای به خطوط انتقال برق ترتیب داده است. آمریکا از طریق جاسوس‌های خود در شرکت ملی برق ونزوئلا اقدام به قطعی برق می‌کند، این افراد در اسرع وقت شناسایی و مجازات خواهند شد.

گفتنی است ونزوئلا که روزهای بحرانی و ناآرامی را سپری می‌کند، چند روز در تاریکی فرو رفته بود.

نیروگاه آبی سیمون بولیوار که بزرگترین مرکز تأمین برق ونزوئلا به شمار می‌رود پنجشنبه گذشته دچار نقص فنی شده و موجب قطعی برق در ۲۲ ایالت از مجموع ۲۳ ایالت این کشور شد.