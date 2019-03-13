تولید ابرخودروی برقی با قدرت ۸۰۰ اسب بخار و برد ۸۵۰ کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطللس، این خودروی برقی دارای ظاهری شیک است و برای شارژ باتری‌های آن از سوخت متانول استفاده می‌شود. همین مساله هزینه تأمین انرژی ناتالی را به میزان چشمگیری کاهش داده است.

خودروی ناتالی دو در بوده و برای افزایش سرعت و قدرت آن دو موتور برقی کوچک برای چرخ‌ها نیز در نظر گرفته شده است. قدرت این دو موتور و موتور برقی اصلی ناتالی در مجموع ۸۰۰ اسب بخار است. حداکثر سرعت خودروی یادشده ۳۰۶ کیلومتر در ساعت است.

طراحی آیرودینامیک این خودرو مقاومت آن در برابر باد را به حداکثر می‌رساند.

خودروی مذکور با توجه به باتری‌های قدرتمندی که دارد با یک بار شارژ می‌تواند ۸۵۰ کیلومتر را طی کند که در میان خودروهای برقی بی سابقه است. این خودرو از سیستم شارژ سریع هم برخوردار است که البته جزئیات چندانی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت و زمان عرضه ناتالی هنوز اعلام نشده است.