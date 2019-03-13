سند توسعه اشتغال استان همدان تدوین شد/کاهش نرخ بیکاری تا ۷ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر چهارشنبه در یازدهمین کارگروه اشتغال سرمایه گذاری استان در سال جاری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ارائه کرد و با بیان اینکه در دو مرحله یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار روستایی به بانک‌های استان ابلاغ شده بود، عنوان کرد: دو هزار و ۶۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۲ درصد سهمیه عقد قرارداد شده است.

وی گفت: با توجه به ابلاغ مرحله سوم به بانک‌های عامل سهم استان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که ۵۳۰ میلیارد ریال آن به طرح‌های اشتغال زای دستگاه‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و بنیاد شهید اختصاص پیدا کرده است و تاکنون مبلغ ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال با احتساب طرح‌های حمایتی به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

توصیفیان ضمن ارائه گزارش عملکرد تسهیلات روستایی به تفکیک دستگاهی و شهرستانی اظهار داشت: استان همدان علاوه بر کمیت اجرا از نظر کیفیت چگونگی عملکرد در زمینه تسهیلات روستایی از استان‌های پیشرو بوده و با توجه به برگزاری هفتگی جلسات کمیته فنی استانی و شهرستانی و جلسات نظارت تمامی طرح‌هایی که توسط کمیته فنی مورد تأیید قرار گرفته مطابق با مفاد آئین نامه و بخشنامه‌های مربوطه بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین طرح‌ها به ترتیب به رسته‌های مبل و منبت، صنایع دستی، پوشاک و دام اختصاص یافته و ۹۶ درصد طرح‌های عقد قرارداد طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای و تنها ۴ درصد در قالب سرمایه در گردش است و تعداد ۱۵ طرح متوسط بزرگ به مبلغ یک هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال در کمیته استانی و کمیته ملی مصوب و در بانک‌های عامل در حال بررسی است.

توصیفیان از جمله این طرح‌ها را ۳ طرح پوشاک صنعتی، طرح گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و کشتارگاه صنعتی عنوان کرد و گفت: با پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها شاهد توسعه روستایی و ارزش افزوده بالای محصولات خواهیم بود.

توصیفیان گفت: پایش طرح‌ها در دستور کار نشست تخصصی مدیران و کمیته‌های فنی بوده و طی ۲ ماه گذشته تعداد ۲۰۸ طرح به مبلغ ۹۷۳ میلیارد ریال از طرح‌های معرفی شده به بانک‌های عامل که به دلایلی از جمله عدم پیگیری از سوی متقاضیان، نداشتن سهم آورده و تضمین‌های لازم موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند، عودت شده است.

وی گفت: همچنین با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از منابع مرحله سوم به طرح‌های دستگاه‌های حمایتی اختصاص یافته دستگاه‌های حمایتی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال مجاز به معرفی طرح به سیستم بانکی از طریق سامانه کارا هستند.

تسهیلات ۲۵۹ طرح به مبلغ ۱۱۱ میلیارد ریال پرداخت شده است

وی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۲۱۹ طرح به مبلغ ۸۹۲ میلیارد ریال ثبت نام و از این طرح‌ها تعداد ۷۷۰ طرح به مبلغ ۸۷۸ میلیارد ریال در کارگروه ملی مصوب و تسهیلات ۲۵۹ طرح به مبلغ ۱۱۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت و پرداخت تسهیلات به طرح‌های که باعث توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در روستاها می‌شوند، افزود: علاوه بر نظارت اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی و دقت کمیته‌های فنی و بانک‌های عامل در تصویب و پرداخت تسهیلات، کمیته‌های نظارت استانی و شهرستانی در حال تمام شماری طرح‌های عقد قرارداد هستند و تاکنون یک هزار و ۴۶ طرح از یک هزار و ۳۲۰ طرح عقد قرارداد شده مورد بازدید قرار گرفته و با چند طرحی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند برخورد شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال استان گفت: این سند در دوره برنامه ششم به دستور استاندار طی جلسات متعدد کارشناسی تهیه و تدوین و در شش فصل با عناوین جمعیت، نیروی انسانی، شاخص‌های کلان اقتصادی، برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های در حال ساخت و ساز، بهبود فضای کسب و کار و فصل نتیجه گیری تهیه شده است.

وی گفت: در این سند نرخ بیکاری استان همدان در ابتدای برنامه (سال ۱۳۹۶) ۱۰.۴ درصد است که در پایان برنامه (سال ۱۴۰۰) به ۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

توصیفیان افزود: طبق سند توسعه اشتغال استان کاهش تعداد بیکاران طی سه سال پایانی برنامه ۱۷ هزار و ۹۹۷ نفر خواهد شد و تعداد اشتغال ایجادی سالانه ۱۹ هزار و ۴۵۰ نفر و طی سه سال ۵۸ هزار و ۳۵۰ است.

وی گفت: در این سند توزیع تعهد ایجاد اشتغال شهرستانی و دستگاهی بر اساس شاخص‌های مطالعه شده، برآورد و منابع مالی مورد نیاز هم به تفکیک تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای تهیه شده است.