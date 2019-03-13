الگوی شهریه مدارس غیردولتی برای سال جدید تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها

صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. مجتبی زینی وند رئیس مدارس غیردولتی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین برنامه پیش روی ما بحث شهریه مدارس است. ما الگوی شهریه را متناسب با الگویی که سال‌های گذشته داشته‌ایم آسیب‌شناسی کردیم و مواردی که باید اصلاح می‌شد اصلاح شدند.

وی ادامه داد: کارگروه الگو شهریه مطابق با ماده ۱۶ قانون بررسی و تعیین می‌شود. کارگروه الگوی شهریه باید در مدارس تعریف شود. ما امسال این کارگروه را برای اولین بار فعال کردیم. تمام مراحل تأیید اطلاعات و اعلام شهریه مدارس با هزینه تمام شده توسط همان کارگروه مشخص می‌شود. سپس شورای نظارت استان آن را بررسی و تأیید می‌کند و بعد آن شورای نظارت مرکزی به مواردی که مورد اعتراض مؤسسه باشد رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: برخی از استان‌های ما نظارت کافی بر روی شهریه مصوب را ندارند. سال گذشته ما به این مسئله ورود کردیم و بیش از ۵۰۰ بازدید در شهر تهران داشتیم که از این آمار ۳۴ مدرسه شهریه اضافه گرفته‌اند. برای حل این مسئله وارد مکاتبه شدیم اما هنوز مدیریت شهر تهران نحوه برخورد با مدارس متخلف را به ما اعلام نکرده است‌.

رئیس مدارس غیردولتی تأکید کرد: باید متناسب با احکام با متخلفان رفتار شود و آنها باید شهریه اضافی که گرفته اند را بازگردانند.

وی در پایان اظهار داشت: سال آینده استان‌ها باید فعالیت بیشتر و نظارت کافی بر عملکرد مدارس از حیث دریافت شهریه متناسب با قانون را داشته باشند.