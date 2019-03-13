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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

راه شهدای انقلاب تداوم پیدا کند/مشکلات خانواده‌های شهدا برطرف شود

راه شهدای انقلاب تداوم پیدا کند/مشکلات خانواده‌های شهدا برطرف شود

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: راه شهدای انقلاب باید تداوم پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم صبح امروز چهارشنبه در مراسم روز بزرگداشت شهدا که با حضور مدیران استانی و شهرستانی در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد، افزود: باید اهداف و آرمان‌های شهدای والامقام به نسل جوان و نوجوان تبیین شود.

وی به ساماندهی مزار شهدای وادی رحمت تبریز نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید ساماندهی مزار شهدا طبق نظر رهبر معظم انقلاب انجام شود چراکه خانواده‌های شهدا ضروری است نشانی از فرزندان خود روی مزار داشته باشند.

آل هاشم همچنین با بیان اینکه باید به وصایای شهدا عمل کرد، گفت: شهدا الگوی مسئولان و مدیران باید باشد، تنها به برگزاری مراسم‌ها نباید کفایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات خانواده‌های شهدا باید برطرف شود، افزود: گرامیداشت مقام شهدا با حضور در مزار شهدا کافی نیست و باید راه و روش شهدا ادامه پیدا کند. نباید در این راه کوتاهی کنیم.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه امنیت امروز کشورمان را مدیون خون شهدا هستیم، گفت: نباید اجازه داد خون شهدا پایمال شود، باید تلاش کنیم تمامی اقدامات و حرکات منجر به پیروزی شود.

آل هاشم با اشاره به اینکه نباید در مقابل خون شهدا شرمنده شویم، گفت: ۱۰ هزار شهید فقط از آذربایجان شرقی، تقدیم اسلام و انقلاب شده است و پاسداشت شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

کد مطلب 4567271

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