قیمت رسمی یورو افزایش یافت/ کاهش نرخ پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۴۹۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۹۷۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۱۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۳۹۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۶۸۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۸۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۶۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۵۴ ریال، روپیه هند ۶۰۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۰۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۳۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۴۲۹ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۷۲۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۲۰ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۶۹۴ ریال، روبل روسیه ۶۴۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۶۴۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۴۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۴۸ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۰۲ ریال تعیین شد.

افزون بر این نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۹۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۸۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار و ۷۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۱۱۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۰۸ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۴۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۶۵۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۷۹ هزار و ۶۴۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.