ایثارگری شهدا باید برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع پاسداران فرزند شهید لرستان در سخنانی با بیان اینکه ما همه مدعی هستیم که در راه شهدا و مسیر شهدا قدم بر می‌داریم، اظهار داشت: در این راستا باید در مقام عمل این امر را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه بالاترین مقام مربوط به شهدا است، بیان داشت: انبیا در روز قیامت به احترام شهدا به پا می‌خیزند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه شهدا برای دفاع از وطن جان خود را عطا کردند و مقابل دشمن ایستادند، تصریح کرد: جنبه‌های مختلف رفتار و منش شهدا باید برای نسل جوان تبیین شود.

حجت الاسلام درویشی با بیان اینکه باید ایثارگری شهدا برای نسل جوان تبیین شود، ادامه داد: همه پاسداران، فرهنگیان و… باید در این زمینه همکاری داشته باشند.