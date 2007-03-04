همکاری روحانیان و مسئولان درحل ناملایمات جامعه حائز اهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان بعدظهر امروز در گردهمایی ائمه جمعه با اشاره به توطئه های دشمن اظهار داشت:با ضرباتی که دشمن از این انقلاب متحمل شده است به سادگی از منافع خود صرف نظر نخواهد کرد.



بختیاری علما را نماد پاسداران واقعی انقلاب و مانع بدعتها بیان کرد و ادامه داد: هر اقدام و عملی که نظام و مسئولین را ناتوان جلوه دهد به عنوان ناتوانی در دین مطرح خواهد شد.



استاندار اصفهان ضمن تشریح سیاستهای استانی افزود: این سیاستها از سیستمهای ملی جدا نیست و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دولت وظیفه نظارتی و حمایتی و ایجاد کار را برای کار آفرینان و سلامت کارها دارد.



استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به سفرهای شهرستانی که در حال انجام می باشد اشاره و تصریح کرد: بسیاری از مشکلات شهرستانها در این سفرها بدون در بر داشتن بار مالی حل خواهد شد.



در پایان این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان، نیز اعلام کرد : استان اصفهان ظرفیت جذب 125 هزار میلیارد سرمایه را دارد.



به گفته وی در سال جاری 29 هزار طرح با اعتباری بالغ بر 15000میلیارد ریال به بانکها معرفی شده که 1600طرح با اعتباری بالغ بر 7000میلیارد به تصویب رسیده و 2250طرح با اعتباری بالغ بر 5500میلیارد ریال و حدود 40هزار اشتغال در اختیار بانکها قرار گرفته است.