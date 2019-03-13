مقابله جدی با احتکار در استان بوشهر/ موجودی انبارها ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، ابوالقاسم محمد زاده افزود: پیرو ابلاغیه معاون بازرگانی داخلی وزارت متبوع همه فعالان بنگاه‌های اقتصادی دارای انبار کالا در استان الزام به ثبت کالای مربوطه در سامانه الکترونیکی جامع انبارها هستند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور ماه سال جاری سامانه جامع انبارها فعال شده است تاکید کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین دسترسی به آمار کالاهای موجود در بازار همه بهره برداران واحدها که مبادرت به نگهداری کالاهای مشمول می‌کنند؛ می‌بایست به صورت مستمر موجودی کالای خود را در سامانه جامع انبارها در قالب رسید یا حواله ثبت کنند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با نهادهای نظارتی و قضائی، هرگونه مغایرت اطلاعاتی ثبت شده در سامانه مربوطه با موجودی ثبت شده انبار، مشمول قوانین تعزیراتی و قاچاق کالا بوده و با متخلف به جرم احتکار و قاچاق برخورد قانونی می‌شود.

محمدزاده از همه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوطه همچنین اصحاب رسانه خواست تا موضوع را به شهروندان و ذی‌نفعان اطلاع رسانی کنند.