به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گودرزی پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون سه گانه در مورد این که از چه زمانی برنامه‌های فدراسیون را آغاز خواهد کرد، گفت: از همین الان که رئیس شده‌ام باید برنامه‌ها را آغاز کنم. اولین مسأله‌ای که درگیری ذهنی برایم ایجاد کرده است و برایش برنامه دارم این است که رشته ما آن طور که شایسته بود دیده نشده است و من می‌خواهم تمام زیر شاخه‌های رشته سه گانه را راه‌اندازی کنم.



گودرزی در پاسخ به این سوال که همکاری با مربی پرتغالی تیم ملی همچنان در دستور کار خواهد بود یا خیر؟ گفت: من در کلاس مربیگری سطح دو جهان افتخار این را داشتم که شاگرد او باشم و خودم زمینه حضورش را در ایران فراهم کرده‌ام. ما با او صحبت کرده‌ایم و با او دو جلسه در مورد اهداف و برنامه‌های آینده صحبت کردیم.



رئیس فدراسیون سه گانه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در رشته سه گانه به نظر می‌رسد کمیته فنی جایی نداشته باشد و بنا دارد که کمیته فنی تخصصی و با استفاده از افراد کارشناس را راه‌اندازی کند، گفت: من چهار سال در این رشته آموزش دیده ام. درک صحیحی از این رشته دارم. بنابراین مطمئن باشید که خلاءها را رفع خواهم کرد.



او در مورد استفاده بیشتر از شیرین گرامی، بانوی سه گانه کار ایران نیز، خاطر نشان کرد: او نماد و الگو برای ما است و می‌تواند زمینه ذهنی را برای جذب هر چه بیشتر افراد به سه گانه را فراهم کند. همان طور که فوتبال نمادها و الگوهای زیادی دارد و باعث شده در بین مردم محبوب باشد ما هم الگوسازی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

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