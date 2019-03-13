تمام اعتبارات برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در اختیار ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مددی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: تکالیف ناشی از اجرای سند تحول بنیادین می‌طلبد که منابع مالی بیشتری برای اجرای آن در نظر گرفته شود. بدون مشارکت دستگاه‌ها امکان ندارد این سند اجرایی شود.

وی تصریح کرد: از مهر ۹۷ برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم توسعه در همه زیر نظام‌ها تهیه، تدوین و تصویب و با امضاء وزیر آموزش و پرورش به تمامی حوزه‌های ستادی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق ابلاغ شد.

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اکنون برنامه‌های وزارتخانه در قالب راهکارهای سند مشخص شده است، بیان کرد: اکنون همه واحدهای وزارتخانه نسبت به وظایف خود برای اجرای راهکارهای سند آگاهی دارند.

وی اظهار کرد: برنامه سال ۹۸ آموزش و پرورش بر مبانی سند در حال نهایی شدن است و تا دهه سوم فروردین با امضاء وزیر آموزش و پرورش به تمامی استان‌ها ابلاغ می‌شود.

مددی ادامه داد: بخشی از برنامه‌های سند در حوزه نیروی انسانی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات، پژوهش و ارزشیابی و راهبری و مدیریت و منابع مالی است و رویکرد آموزش و پرورش بر این است که در مسیر برنامه ریزی خود تمامی فعالیت‌ها منطبق با سند تحول باشد و در امور جاری تجدید نظر کرده و برنامه‌هایی که با سند تحول هم راستا نیست را از دستور خارج کرده و ریل اصلی فعالیت‌های نظام آموزشی در مسیر سند باشد.

وی تاکید کرد:: سال آینده همه برنامه‌های نظام آموزش بر مبانی سند تحول خواهد بود و همه امکانات در حوزه نیروی انسانی، منابع مالی و تجهیزات در خدمت اجرای سند قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین بیان کرد: اکنون بخشی از برنامه‌های سند در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به تائید رئیس جمهوری رسیده که اجرای آنها نیازمند امکانات بیشتر است زیرا وضعیت کنونی کفاف اجرای تمامی برنامه‌ها را نمی‌دهد. از جمله این برنامه‌ها، طرح رتبه بندی معلمان است که منابع مالی مناسب لازم دارد در حالی که اکنون تمامی اعتبارات برای اجرای طرح در سال ۹۸ در اختیار آموزش و پرورش نیست هر چند که اجرای طرح با هر میزان اعتبار در سال آینده اجرا خواهد شد اما اجرای کامل آن نیازمند منابع بیشتر است.