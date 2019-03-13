اقلام اساسی مشمول طرح کنترل قیمت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، اقلام پروتئینی، کالاهای اساسی و مواد غذایی شامل نان، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و… مشمول طرح کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال شدند.

همچنین پوشاک، کیف و کفش و لبنیات شامل چهار قلم اصلی شیر، پنیر، کره و ماست در این راستا در طرح تعادل و کنترل قیمت‌ها قرار دارند.

قیمت و نحوه توزیع شیرینی‌جات، خشکبار و آجیل، میوه و همچنین مواد شوینده و بهداشتی نیز در این طرح کنترل می‌شود.

لاستیک خودرو و روغن موتور و همچنین اقلامی مانند بنزین، گازوئیل و… در این طرح مشمول طرح حفظ تعادل و کنترل قمیت‌ها هستند.

ستاد تنظیم بازار خدمات مشمول را حمل و نقل درون شهری و برون شهری شامل بار و مسافر، هوایی، ریلی و جاده‌ای و دریایی، خدمات تعمیر خودرو و خدمات پس از فروش و اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، هتلداری و گردشگری اعلام کرده است.

واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری و درون شهری نیز در این طرح نظارتی قرار دارند.

همچنین عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره بار، قالیشویی و خشکشویی در این قالب مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال خواهند بود.