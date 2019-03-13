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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

استاندار زنجان:

صادرات در سایه رقابت امکان‌پذیر است

صادرات در سایه رقابت امکان‌پذیر است

زنجان-استاندار زنجان با بیان اینکه صادرات در سایه وجود رقابت امکان‌پذیر است، گفت: امروز رقابت هم به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در محل اتاق بازرگانی استان زنجان، با اشاره به ۲۲ اسفندماه سالروز شهدا، افزود: باید یاد و خاطره شهیدان برای همیشه زنده نگه‌داشته شود.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترویج و تقویت فرهنگ ایثار در جامعه هستیم، ادامه داد: شهدا نمونه‌های بارز و عینی از ایثار و شهادت بوده و همه باید شهدا و ایثارگران را به عنوان یک الگو مدنظر داشته باشند.

حقیقی در ادامه تقویت ظرفیت حوزه صادرات در استان را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه باید مؤلفه‌های مؤثر در حوزه صادرات تقویت شود، افزود: صادرات در سایه رقابت امکان‌پذیر است و رقابت هم به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران محقق می‌شود.

استاندار زنجان بابیان اینکه در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی مواجه است، گفت: با وجود همه مشکلات و چالش‌ها، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسیر اقتدار و عزت را با صلابت طی می‌کند.

حقیقی با بیان اینکه استکبار یکی از سرشاخه‌های اصلی مشکلات حال حاضر ایران اسلامی است، افزود: کشور ایران با مشکلاتی روبه‌رو است که آمریکا یکی از سرشاخه‌های اصلی آن محسوب می‌شود و برون رفت از فضای ایجاد شده توسط استکبار نیازمند استقامت و وحدت است.

وی با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید برای برون‌رفت از مشکلات موجود تلاش کنند، افزود: همه موظف به گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام هستیم.

استاندار زنجان بابیان اینکه دشمنی‌های استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از یک سو و از سوی دیگر برخی قصور مسئولان و تولیدکنندگان باعث تشدید مشکلات شده است، گفت: برخی مشکلات داخلی است و باید برای رفع آنها تلاش ویژه شود.

حقیقی تأکید کرد: باید کالای صادراتی کیفیت و استاندارد لازم را داشته باشد و صادرات به‌گونه‌ای عمل شود که هرکسی که تعریف درستی از صادرات ندارد، جرأت نکند وارد این عرصه شود.

وی بابیان اینکه باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر مورد توجه قرار داد، ابراز کرد: یکی از زیرساخت لازم برای صادرات ایجاد نمایشگاه‌های مثمر ثمر است چراکه باید نمایشگاه مفید و خروجی خوبی داشته باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید از ایده صاحب‌نظران و نخبگان، برای تقویت صادرات استفاده شود، گفت: باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حوزه صادرات تقویت شود.

کد مطلب 4567292

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