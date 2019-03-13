به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در محل اتاق بازرگانی استان زنجان، با اشاره به ۲۲ اسفندماه سالروز شهدا، افزود: باید یاد و خاطره شهیدان برای همیشه زنده نگه‌داشته شود.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترویج و تقویت فرهنگ ایثار در جامعه هستیم، ادامه داد: شهدا نمونه‌های بارز و عینی از ایثار و شهادت بوده و همه باید شهدا و ایثارگران را به عنوان یک الگو مدنظر داشته باشند.

حقیقی در ادامه تقویت ظرفیت حوزه صادرات در استان را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه باید مؤلفه‌های مؤثر در حوزه صادرات تقویت شود، افزود: صادرات در سایه رقابت امکان‌پذیر است و رقابت هم به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران محقق می‌شود.

استاندار زنجان بابیان اینکه در حال حاضر کشور با مشکلات زیادی مواجه است، گفت: با وجود همه مشکلات و چالش‌ها، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسیر اقتدار و عزت را با صلابت طی می‌کند.

حقیقی با بیان اینکه استکبار یکی از سرشاخه‌های اصلی مشکلات حال حاضر ایران اسلامی است، افزود: کشور ایران با مشکلاتی روبه‌رو است که آمریکا یکی از سرشاخه‌های اصلی آن محسوب می‌شود و برون رفت از فضای ایجاد شده توسط استکبار نیازمند استقامت و وحدت است.

وی با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید برای برون‌رفت از مشکلات موجود تلاش کنند، افزود: همه موظف به گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام هستیم.

استاندار زنجان بابیان اینکه دشمنی‌های استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از یک سو و از سوی دیگر برخی قصور مسئولان و تولیدکنندگان باعث تشدید مشکلات شده است، گفت: برخی مشکلات داخلی است و باید برای رفع آنها تلاش ویژه شود.

حقیقی تأکید کرد: باید کالای صادراتی کیفیت و استاندارد لازم را داشته باشد و صادرات به‌گونه‌ای عمل شود که هرکسی که تعریف درستی از صادرات ندارد، جرأت نکند وارد این عرصه شود.

وی بابیان اینکه باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر مورد توجه قرار داد، ابراز کرد: یکی از زیرساخت لازم برای صادرات ایجاد نمایشگاه‌های مثمر ثمر است چراکه باید نمایشگاه مفید و خروجی خوبی داشته باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید از ایده صاحب‌نظران و نخبگان، برای تقویت صادرات استفاده شود، گفت: باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حوزه صادرات تقویت شود.