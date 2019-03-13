اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای، از تأمین اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سررسیدهای تعیین شده، تا پیش از پایان سال خبر داد.

در اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است: در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه و با توجه به سر رسید اصل و سود اوراق بهادار با تضمین دولت، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تأمین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده انجام شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق مشارکت (سود) «اشاد ۵» و «اشاد ۱۰» به ترتیب، تاریخ ۲۲ و ۲۶ اسفند و تاریخ تسویه اوراق مشارکت «اشاد ۲» و «اشاد ۷» تاریخ ۲۷ اسفند ماه است.

همچنین در این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق منفعت (سود) «افاد ۱» و «افاد ۲» به ترتیب ۱۵ و ۲۶ اسفند ماه اعلام شده است.

بر این اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) «اجاد ۴۱» و «اجاد ۴۲» در تاریخ ۲۴ اسفند ماه و دارندگان اوراق «اجاد ۱» در تاریخ ۲۶ اسفند ماه می‌توانند وجوه مربوط به سود اوراق مذکور را دریافت کنند.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، همچنین، تاریخ تسویه اصل و سود اوراق مرابحه «سلامت ۷» را نیز ۱۷ اسفند ماه اعلام کرده است.