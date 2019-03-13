به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی با اشاره به برپایی غرفه‌های عرضه سبزه و ماهی قرمز در سطح شهر گفت: مراکز توزیع اقلام سفره هفت سین در شهر قم توسط یگان حفاظت محیط زیست کاملاً رصد و کنترل شده و با تخلفات در این حوزه برخورد قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی زنده یا کشته شده و تاکسیدرمی و اجزای آنها جرم محسوب شده و متخلفان مشمول پرداخت جزای نقدی و حبس خواهند شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در ایام نوروز گونه‌های کمیاب و در معرض خطر انقراض از جمله لاک پشت، مار آبی و سمندر خرید و فروش می‌شود که این کار جرم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به آسیب‌های جدی رهاسازی ماهی‌های قرمز و سبزه‌ها در طبیعت، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود از هرگونه تخلفات زیست محیطی را با شماره تلفن ۱۵۴۰ یا ۳۲۶۰۲۹۸۱ در میان گذاشته و یا به شماره ۱۰۰۰۰۰۱۵۴۰۱۵۴۰ پیامک نمایند.