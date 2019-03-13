مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با حضور مسئولین جهاد دانشگاهی و دانشگاه علامه طباطبایی به میزبانی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی و معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور ۱۰ تیم از دانشگاه علامه با رویکرد بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی ۱۸ الی ۲۰ اسفند ماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

اولین مناظره بین تیم‌های تأمل به عنوان تیم موافق و تراز به عنوان تیم مخالف با گزاره «ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با سیاست، باعث ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت می‌شود» به علت عدم حضور تیم تراز با راهیابی تیم تأمل به مرحله بعد به پایان رسید.

دومین مناظره نیز بین تیم اکسیر سخن به عنوان تیم موافق و تیم بامداد به عنوان تیم مخالف با گزاره «همه پرسی استقلال یک قومیت (در صورت لزوم) می‌بایست در میان تمامی مردم آن کشور برگزار شود» با عدم حضور تیم اکسیر سخن و راهیابی تیم بامداد به مرحله بعدی پایان یافت.

در سومین مناظره تیم خاورمیانه به عنوان تیم موافق و تیم آیه به عنوان تیم مخالف با گزاره «در شرایط کنونی ایران نظام پارلمانی کارآمدتر از نظام ریاستی است» به بحث و مناظره نشستند و تیم آیه با ۹۵ امتیاز در مقابل تیم خاورمیانه با ۷۳ امتیاز با رأی و نظر داوران راهی دور بعدی مناظرات شد.

همچنین تیم ثامن الحجج به عنوان تیم موافق و تیم رویش به عنوان تیم مخالف با گزاره «علت اصلی ناآرامی‌های دی ماه ۱۳۹۶ نارضایتی اقتصادی مردم بود» به مناظره پرداختند که تیم ثامن‌الحجج با ۱۰۲ امتیاز در مقابل تیم رویش با ۶۵ امتیاز به مرحله بعد رفت.

تیم منطق پارسی به عنوان تیم موافق و تیم گام دوم به عنوان تیم مخالف نیز با گزاره «افزایش حضور اجتماعی زنان موجب تحکیم نظام خانواده می‌شود» با یکدیگر مناظره کردند که در نهایت تیم گام دوم با برتری ۱۰ امتیازی به مرحله بعد راه یافت.

در مرحله بعدی از مناظرات نیز ۶ تیم تأمل، بامداد، آیه، ثامن‌الحجج، گام دوم و منطق پارسی برای ورود به مرحله نیمه نهایی به رقابت پرداختند که بدین ترتیب ۴ تیم تأمل، ثامن‌الحجج، بامداد و منطق پارسی موفق به ورود به این مرحله شدند و مرحله مقدماتی با مشخص شدن ۴ تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی پایان یافت.

همچنین مرحله نیمه پایانی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار گشت که نتایج آن به شرح زیر است:

در ابتدای این مسابقه مناظره‌ای با موضوع «ازدواج موقت راه حل مناسبی برای جلوگیری از روابط نامشروع در سطح جامعه است» برگزار شد و «تیم تأمل» به عنوان تیم موافق و «تیم ثامن‌الحجج» به عنوان تیم مخالف به بیان نظرات خود پرداختند که گروه ثامن‌الحجج در این مناظره با رأی داوران برنده شد.

مناظره دوم با موضوع «پیشینه فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان، خود به یکی از موانع توسعه فردی و اجتماعی بدل شده است» بین تیم «بامداد» به عنوان تیم موافق و تیم «منطق پارسی» به عنوان تیم مخالف برگزار و هر دو تیم به بیان نظرات خود پرداختند که در نهایت گروه بامداد در این مناظره برنده و به مسابقه فینال راه یافت.

بنابراین تیم ثامن‌الحجج و تیم بامداد دو گروه راه یافته به فینال این دوره از مسابقات، مناظره‌ای با موضوع «بیداری اسلامی در منطقه متأثر از انقلاب اسلامی ایران است» برگزار کردند.

«تیم بامداد» به عنوان تیم موافق و «تیم ثامن‌الحجج» به عنوان تیم مخالف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که تیم ثامن‌الحجج در این مناظره برنده نهایی شد همچنین تیم تأمل پس از بررسی و ارزیابی آیتم‌های استاندارد موجود به عنوان تیم اخلاق در این دوره از مسابقات معرفی شد.

در پایان به گروه‌های برتر لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد، گفتنی است تیم برنده به مرحله منطقه‌ای راه پیدا خواهد کرد.