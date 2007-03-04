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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۲

درمورد تعرض به مسجد الاقصی ؛

شیخ الازهر بر موضع محکم اعراب علیه اسرائیل تاکید کرد

شیخ الازهر بر موضع محکم اعراب علیه اسرائیل تاکید کرد

"محمد سید طنطاوی" شیخ الازهر روز یکشنبه از سران کشورهای عربی خواست موضعی محکم علیه رژیم صهیونیستی درباره تعرض به مسجد الاقصی اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، شیخ الازهر در جمع خبرنگاران در قاهره  برکمک مصر به مردم فلسطین برای ایستادن در برابر اشغالگران و دفاع ازمسجد الاقصی در برابر اقدامات تجاوزکارانه تاکید کرد.

درهمین حال، "محمد ششم" پادشاه مغرب و رئیس کمیته اسلامی قدس نیز ماه جاری از اعضای  دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست مانع از ادامه حفاری های غیرقانونی اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی شوند.

وی همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد و ریاست دوره ای اتحادیه اروپا خواست برای توقف این حفاری ها وارد عمل شوند.

رژیم صهیونیستی در ششم فوریه (‪ ۱۷‬بهمن) دست به کاوش های باستانی در زیر پایه های پل جدید باب المغاربه زد که این امر خشم مردم فلسطین و جهان اسلام را برانگیخت.

قابل توجه است که کنفرانس قاهره برای دفاع از مسجدالاقصی نیز در پایتخت مصر با حضور روسای سازمان های آثارباستانی کشورهای عربی تشکیل می شود.

کد مطلب 456731

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