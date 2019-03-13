به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ تجلیل از ۲۰۰۰ نفر از پدران و مادران شهدای شهرستان ری که به مناسبت روز شهدا در بقعه شیخ صدوق و با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: شهدا پیام رسان لقا الله و شاهد خداوند هستند و هر کجا باشند خدا را نشان می‌دهند و یاد شهدا باید ما را به یاد خدا و اولیای گرانقدر خدا بیاندازد و نباید از دعاهای ماه رجب غافل شد و این دعاها را به شهدا تقدیم کنیم.

صدیقی افزود: شهید در ارتباط با خدا است و والدین شهدا باعث افتخار همه مردم و مسئولین هستند و خدا و سیدالشهدا به پدران و مادران شهدا احترام می‌گذارند چرا که یاد شهید مقدمه یاد سید الشهدا است.

وی با بیان اینکه برخی توفیق شرکت حتی یک روز حضور در جنگ و دفاع مقدس را پیدا نکرده‌اند گفت: در مقابل این افراد می‌بینیم که برخی از خانواده‌ها چندین شهید تقدیم کرده‌اند و درسی که حضرت زینب (س) به ما داد این بود که وقتی در برابر بدن برادر قرار گرفت گفت این قربانی کم را از ما قبول کن و این کلام به این منظور نبود که شهادت امام حسین کم چیزی است بلکه شهادت برای خدا کم است لذا این است که باید خود را مدیون خدا بدانیم.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی امروز شهدا را ناراحت کرده است افزود: با این همه شهیدی که در راه اعتلای این کشور داده شده است باید بدانیم چرا برخی به این کشور و به این خون شهدا خیانت کرده‌اند و از این موضوع شهدا ناراضی هستند.

صدیقی بیان داشت: سامان اقتصادی اصلی ترین موضوعی است که شهدا می‌خواهند برطرف شوند چرا که دشمن امروز مشکلات و نا به سامانی‌های اقتصادی را ابزاری برای ملامت شهدا قرار داده و می‌گویند این همه شهید داده شد تا امروز اوضاع اقتصادی این گونه شود لذا نباید دشمن شاد کن شویم و باید مشکلات اقتصادی حل شود تا شیعیان محتاج بیگانگان نشوند.

وی اظهار داشت: موضوع بعدی این است که یابد بدانیم مرگ حتمی است و خوش به حال آنان که مسرور و مغفور هستند و در این خصوص امام راحل که امام بسیجیان و عالمان و عارفان است در بیانیه خطاب به شهدا گفتند ما به قهقهه مستانه شهدا غبطه می‌خوریم.

امام جمعه موقت تهران به نقل از سردار سلیمانی گفت: از فشارها نباید نگران باشیم چرا که این فشارها مثل فشار زایمان زنان است که یک تولد به دنبال دارد و هر وقت فشار زیاد شود درب رحمت باز خواهد شد و امروز به برکت خون شهدای شما عزیزان که در دفاع از میهن و در خاک کشور به شهادت رسیدند در مرزها شاهد شهادت جوانان هستیم و این سرافرازی و افتخار و عزت برای شماست چرا که خون شهدا عزت آفرین و پیروزی آفرین است و مرگ شهدا مرگ مسرور و مغفور است که با استقبال انبیا همراه است.

صدیقی با اشاره به گام دوم انقلاب به عنوان راهکاری برای آیندگان بیان داشت: باید به این اصل توجه داشته باشیم که آیا هدف انقلاب تأمین شده است یا نه و تا زمانی که یک فقیر، یک بدحجاب، یک رشوه گیر و یک مسئول خیانتکار داریم انقلاب ما به ثمر نرسیده است و باید بدانیم که برپایی نماز اول وقت یکی از اصول مهم انقلاب بوده است که باید به آن اهمیت داده شود.

وی بیان داشت: اجرای قوانین دین و حفظ معنویات و اخلاق نتیجه خون شهدا و انقلاب است و کسانی که به مردم به خوبی خدمت نمی‌کنند باید بدانند که با این کار به خون شهدا پشت کرده اند چرا که شهدا رفتند تا این اصول به جا بماند.