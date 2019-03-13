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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

معاون پرورشی آموزش و پرورش:

رویکرد مدرسه محوری در بحث تربیتی در اولویت است

رویکرد مدرسه محوری در بحث تربیتی در اولویت است

معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت: در سال ۹۸ رویکرد تربیتی ما در آموزش و پرورش مبتنی بر مدرسه محوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری گردهمایی مشترک معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره اقدامات حوزه پرورشی و فرهنگی در سال ۹۸ گفت: در سال ۹۸ رویکردی مبتنی بر حرکت به سمت مدرسه را خواهیم داشت و فعالیت‌های مدرسه محور را براساس سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش را دنبال می‌کنیم. سعی می‌کنیم فعالیت‌های تربیتی را به دل مدرسه ببریم و به مدارس واگذار کنیم و در حوزه ستاد هم بر سیاست گذاری برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تمرکز خواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد اشاره کرد و گفت: این موضوع از مهم‌ترین رویکردهای ما در حوزه پرورشی در سال جدید خواهد بود. همچنین اداره مراقبت از آسیب‌های اجتماعی به بخش مشاوره معاونت منتقل شده است که برنامه‌های این موضوع نیز در دستورکار خواهد بود و طرح نماد با قوت بیشتری جلو خواهد رفت.

کاظمی گفت: امیدواریم با هم افزایی که در این بخش صورت خواهد گرفت شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و حرکت‌های عالمانه تری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح آموزش و پرورش باشیم.

کد مطلب 4567312

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