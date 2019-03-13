۵۰۰۰ پلیس استان سمنان آماده ارائه خدمات در طرح نورزی ۹۸ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌الامین قاسمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه پرهیز از خطر آرامش در سفر شعار پلیس‌راه ما در طرح نوروزی امسال است که از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد، ابراز داشت: در این طرح ۹۰ تیم مجهز و تخصصی، ۵۰ ایستگاه پلیس و پنج‌هزار پلیس آمادگی خدمت‌رسانی به شهروندان رادارند.

وی بابیان اینکه طرح استقبال از بهار ابتدای اسفند به دلیل شروع خرید مردم و ورود حجم زیاد نقدینگی به بازار آغاز و تا پایان اسفند ادامه دارد، اضافه کرد: شعار طرح نوروزی پلیس «نشاط بهاری، نظم و قانون‌مداری» است که بر این اساس قرارگاه‌های نوروزی راه‌اندازی می‌شود و از جمله وظایف آن تعیین جغرافیای جرم و اتخاذ تصمیم مناسب در قبال جرم خواهد بود.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تردد

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه نگاه پلیس به چهارشنبه آخر سال نگاه اجتماعی بوده و امنیت مردم خط قرمز ناجا است، ابراز داشت: معتقدیم جشن و شادی از سنت‌های کهن مردم محسوب می‌شود اما آن دسته افرادی که بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازد به شدت با آنان برخورد می‌کنیم و تا پایان تعطیلات مهمان ما خواهند بود.

قاسمی بابیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار قلم انواع مواد محترقه و بیش از ۷۰ کیلو مواد پیش ساز مواد محترقه در استان سمنان کشف و ضبط‌شده است، ابراز داشت: این اقدام در راستای تأمین امنیت مردم صورت می‌گیرد و قطعاً با موارد حادثه‌ساز برخورد می‌شود.

وی بابیان اینکه ۹۲ دستگاه دوربین فعالِ ثابت و سیار، نقاط حادثه‌خیز استان سمنان را پوشش خواهند داد، اضافه کرد: نوروز امسال ۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تردد در جاده‌های استان ثبت شد که احتمال افزایش ۱۰ درصدی مسافران نوروزی در محورهای مواصلاتی سمنان پیش‌بینی می‌شود.

دستگیری ۱۴۴ قاچاقچی در استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه طی سال‌جاری سرقت‌های خرد ۳۳ درصد افزایش داشته است، ابراز داشت: از همشهریان تقاضا داریم برای پیشگیری از این جرایم منازل را ایمن و خودروی خود را در جای مناسب پارک کنند و همچنین پیمانکاران نخاله‌های ساختمانی و ابزار خود را طی ایام نوروز در مکان امن قرار دهند.

قاسمی بابیان اینکه چهار هزار و ۲۳۴ نفر طی بازه یک ساله در استان سمنان به دلیل مواد مخدر دستگیر شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۳۸ نفر از دستگیرشدگان زن بودند که به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد سه‌درصدی را نشان می‌دهد.

وی بابیان اینکه با هوشیاری مأموران مبارزه با مواد مخدر امسال کشفیات این حوزه ۴۰ درصد رشد داشت، اضافه کرد: امسال ۱۴۴ قاچاقچی و ۸۴۲ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۶۵ باند در استان سمنان منهدم شد و همچنین در راستای مبارزه با مواد مخدر ۵۵۸ طرح مرتبط با پاک‌سازی مناطق آلوده و ۱۴۷ طرح مرتبط با کنترل محورهای مواصلاتی به اجرا درآمد.